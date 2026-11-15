Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/11 thừa nhận, các hạn chế về tốc độ đối với Starshield - phiên bản quân sự của hệ thống Starlink - đang ngăn cản các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đánh chặn các UAV phản lực của Nga.

Ông Zelensky cho rằng các hạn chế về tốc độ đối với Starshield là nguyên nhân khiến các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị đánh trúng.

“Nhiều cuộc tấn công đã diễn ra vì các hạn chế về tốc độ vẫn được áp dụng đối với các thiết bị đầu cuối Starshield dọc theo tiền tuyến và tại các vùng lãnh thổ đang bị kiểm soát tạm thời", ông Zelensky viết trên Telegram.

Các hạn chế mới này giới hạn tốc độ hoạt động của Starshield ở mức 161km/h, qua đó hạn chế khả năng của Ukraine trong việc bắn hạ các UAV tấn công của đối phương.

Ông Zelensky cho biết, trong tuần qua, hơn 2.300 máy bay không người lái tấn công, 1.590 bom lượn và 15 tên lửa các loại đã được phóng vào các mục tiêu tại Ukraine.

Chỉ riêng trong đêm 14/11 và sáng ngày 15/11, các cơ sở hạ tầng năng lượng tại các tỉnh Zaporizhzhia, Sumy, Odesa, Zhytomyr và Kirovohrad đã bị tập kích. Cơ sở hạ tầng đường sắt tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkiv và Zaporizhzhia cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Tổng thống phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách Mỹ cùng công ty SpaceX để giải quyết vấn đề liên quan đến hạn chế về tốc độ đối với Starshield.

“Việc hỗ trợ Ukraine là vô cùng cần thiết", nhà lãnh đạo Ukraine gửi đề xuất tới Mỹ.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ các hạn chế là yếu tố then chốt để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước khi mùa đông đến.

"Chúng tôi hy vọng rằng những hạn chế này sẽ được dỡ bỏ. Việc bảo vệ tính mạng con người và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước thềm mùa đông phụ thuộc trực tiếp vào điều đó", ông nhấn mạnh.

Ukraine sử dụng rộng rãi cả các thiết bị đầu cuối Starlink thương mại lẫn phiên bản dành cho quân sự là Starshield. Trong năm nay, chiến dịch tấn công tầm trung thông qua việc sử dụng hệ thống Starshield đã giúp Ukraine làm suy yếu hạ tầng hậu cần, từ đó cản trở khả năng tiến công của đối phương trên tiền tuyến.

Vào tháng 10, các sự cố đã xảy ra với thiết bị đầu cuối Starlink/Starshield ở Ukraine. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động của các máy bay không người lái đánh chặn của quân đội Ukraine. Các hạn chế này cũng gây phức tạp cho việc thực hiện các cuộc tấn công tầm trung.

Ban đầu, tỷ phú Elon Musk, ông chủ của SpaceX, nói rằng mọi giới hạn về tốc độ hay cách thức sử dụng Starshield đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định.

Sau đó, ông cho biết SpaceX đã đóng một "kẽ hở" đối với dịch vụ Starlink/Starshield ở Ukraine. Ông cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng khi tận dụng hệ thống này cho các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Sau những tranh cãi, cuối cùng Ukraine cũng được khôi phục dịch vụ Starlink/Starshield.

Tại Mỹ, nhóm nghị sĩ ủng hộ Ukraine - một nhóm gồm các thành viên từ cả hai đảng - đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng công ty SpaceX đưa ra lời giải thích đầy đủ, đồng thời kêu gọi khôi phục ngay lập tức quyền truy cập toàn diện vào hệ thống Starshield cho Ukraine.