Binh sĩ Ukraine điều khiển thiết bị bay không người lái (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X).

RBC dẫn nguồn thạo tin ngày 15/11 cho biết, Ukraine đã trao đổi với SpaceX về tình trạng hạn chế tốc độ mà các lực lượng Ukraine gặp phải dọc theo tuyến tiếp xúc và tại vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Các đại diện của SpaceX được cho là đã giải thích đây là “sự cố kỹ thuật".

Nguồn tin của RBC cho biết, họ nắm được thông tin trên từ Đại biện lâm thời Ukraine tại Mỹ Denys Sienik. Tuy nhiên, Kiev vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào về lý do tại sao Starshield tiếp tục bị hạn chế.

Trước đó, ngày 12/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hệ thống Starshield đã gặp phải tình trạng gián đoạn trên khắp Ukraine trong những ngày gần đây. Ông nói rằng các sự cố mất kết nối xảy ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến và tại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Ông nói, do hạn chế này, Ukraine khó đánh chặn các cuộc tập kích của Nga. Ông giải thích, các máy bay không người lái đánh chặn của Ukraine bị mất liên lạc với người điều khiển khi vượt quá tốc độ 161km/h.Do đó, chúng không thể bắt kịp các máy bay không người lái dạng phản lực Shahed của Nga.

Ông Zelensky cho biết, Ukraine đang thử nghiệm các hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh thay thế Starlink/Starshield với sự hợp tác của Pháp, Na Uy, Đan Mạch và Phần Lan. Đức dự kiến cũng sẽ tham gia vào các nỗ lực này.

Đây không phải lần đầu tiên Ukraine gặp tình trạng gián đoạn dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink/Starshield.

Đợt gián đoạn trước đó đối với các thiết bị đầu cuối Starlink xảy ra vào ngày 14/10. Vào thời điểm đó, phiên bản quân sự của hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh là Starshield bắt đầu trục trặc khi di chuyển với tốc độ nhanh hơn khoảng 160km/h. Ngay khi một phương tiện vượt quá ngưỡng này, các thiết bị đầu cuối lập tức mất kết nối. Điều này đặc biệt gây khó khăn cho hoạt động của các máy bay không người lái đánh chặn của Ukraine.

Những hạn chế này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sử dụng máy bay không người lái tấn công tầm trung của Kiev.

Ban đầu của Nhà Trắng và SpaceX đều không nhận trách nhiệm về sự cố này. Nhà sáng lập SpaceX Elon Musk khẳng định, mọi quyết định liên quan đến Starshield thuộc về Bộ Quốc phòng và Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, sau đó, ông Musk ngầm xác nhận việc SpaceX hạn chế dịch vụ Starshield do các lực lượng Ukraine đã vi phạm các điều khoản dịch vụ. Ông nhấn mạnh, SpaceX chưa từng cấp phép cho việc sử dụng dịch vụ thương mại dân sự để thực hiện các đợt tập kích bằng máy bay không người lái mang tính tấn công.

Ông Musk cũng cảnh báo, chiến tuyến Ukraine sẽ sụp đổ ngay lập tức nếu không có Starlink/Starshield.

Sau nhiều tranh cãi, đến ngày 24/10, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các thiết bị đầu cuối Starshield đã được khôi phục hoạt động.