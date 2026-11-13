Doanh nhân Trung Quốc Alice Huang (Ảnh: Ynet).

Bộ Nội vụ Singapore (MHA) hôm 12/11 cho biết, bà Huang đã rời Singapore hồi tháng 2 và bị cấm quay trở lại quốc đảo sau cuộc điều tra về những hành vi vi phạm có thể xảy ra.

Vào cùng ngày, Nvidia thông báo nhà đồng sáng lập kiêm CEO Jensen Huang từ chức, sau khi ông lên tiếng xin lỗi vì không chung thủy với vợ. Ông được cho là có mối quan hệ ngoài hôn nhân với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, người bị nghi ngờ là điệp viên. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ những nghi vấn liên quan tới "gián điệp Trung Quốc" mà Mỹ đưa ra.

Bộ Nội vụ Singapore cho hay, Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed, khách hàng của Nvidia, bị điều tra về các nghi vấn, bao gồm có hay không việc Megaspeed mua máy chủ rồi xuất khẩu qua Singapore sang Malaysia mà không đưa số thiết bị này vào thị trường Singapore.

Bộ này tuyên bố trong thông cáo: “Bà bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến những vụ việc có thể xảy ra tại Singapore, xét đến vị trí khi đó của bà là giám đốc điều hành, chủ tịch và một trong những người có quyền kiểm soát chủ chốt tại Megaspeed”. MHA cũng khẳng định cuộc điều tra của họ không liên quan tới "hoạt động gián điệp".

Bộ Nội vụ Singapore cho biết chưa có đủ bằng chứng để xác định Alice Huang đã có bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Cảnh sát và Văn phòng Tổng chưởng lý (AGC) của Singapore đã đề nghị giới chức Mỹ hỗ trợ trong cuộc họp ngày 7/7/2025, nhằm yêu cầu nhà cung cấp máy chủ Supermicro có trụ sở tại Mỹ hợp tác với công tác điều tra.

Tuy nhiên, Singapore đã “nhận được rất ít thông tin hoặc sự hỗ trợ” liên quan đến Supermicro, dù đã đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hỗ trợ kể từ tháng 9/2025, Bộ Nội vụ Singapore cho biết thêm.

Mặt khác, bà Huang bị nghi ngờ đã cung cấp cho cảnh sát “những thông tin mà bà biết là không chính xác” trong quá trình điều tra, đồng thời hạ thấp vai trò của mình tại Megaspeed, một công ty điện toán đám mây.

Bà Huang bị cảnh cáo nghiêm khắc và cấm quay trở lại Singapore. Phía bà Alice Huang chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Nội vụ Singapore cho hay các cuộc điều tra nhằm vào Megaspeed và 6 cá nhân vẫn đang được tiến hành.

Bộ này tuyên bố Singapore sẽ “không cho phép các công ty hoặc cá nhân lợi dụng môi trường kinh doanh của nước này để thực hiện hành vi lừa đảo hoặc gian dối”, đồng thời sẽ hợp tác với giới chức nước ngoài khi phù hợp.

Singapore đồng thời đề nghị Mỹ và các bên khác cung cấp thông tin để hỗ trợ điều tra.

Cảnh sát Singapore cho biết vào tháng 10/2025 rằng họ đã điều tra Megaspeed về “nghi vấn vi phạm các quy định pháp luật trong nước”. Động thái này diễn ra sau khi một thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị Bộ Thương mại Mỹ điều tra liệu Megaspeed có chuyển hướng các lô chip Nvidia hay không.

Megaspeed hôm 12/11 cho hay công ty “hết sức nghiêm túc” trong việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, đồng thời khẳng định đã hợp tác với các cuộc điều tra của Mỹ.