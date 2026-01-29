"Sếp" an ninh mạng của Mỹ rò rỉ tài liệu nhạy cảm cho ChatGPT

Ông Madhu Gottumukkala, quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Mỹ (CISA) (Ảnh: AFP).

Madhu Gottumukkala, quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Mỹ (CISA), đã sử dụng một ngoại lệ đặc biệt mà ông tự xin để truy cập ChatGPT, công cụ vốn bị chặn đối với các nhân viên DHS khác.

Hoạt động truy cập này nhằm nhập các tài liệu hợp đồng được đánh dấu “Chỉ dùng cho mục đích chính thức”. Dù không được xếp loại mật, các tài liệu này vẫn bị coi là nhạy cảm và không được phép công bố công khai.

Bốn quan chức DHS nắm rõ vụ việc cho biết các cảm biến an ninh mạng tại CISA đã phát hiện việc tải dữ liệu này vào đầu tháng 8 năm ngoái, dẫn đến một cuộc rà soát nội bộ do DHS chủ trì nhằm đánh giá thiệt hại tiềm tàng.

Hiện chưa rõ cuộc rà soát đã đưa ra kết luận gì. Vụ việc đáng chú ý vì dữ liệu tải lên ChatGPT bản công khai được chia sẻ với công ty phát triển OpenAI, có khả năng khiến thông tin của chính phủ Mỹ bị lộ ra nền tảng có lượng người dùng rất lớn. Ngược lại, các công cụ AI được DHS phê duyệt được cấu hình để ngăn dữ liệu rời khỏi mạng lưới liên bang.

Trong một tuyên bố, Giám đốc phụ trách truyền thông của CISA, Marci McCarthy, cho biết ông Gottumukkala “được cấp phép sử dụng ChatGPT với các biện pháp kiểm soát của DHS”, đồng thời việc sử dụng của ông là “ngắn hạn và hạn chế”.

Ông Gottumukkala giữ vai trò lãnh đạo CISA tạm quyền từ tháng 5/2025, trong khi ứng viên cho vị trí giám đốc chính thức, Sean Plankey, vẫn chưa được phê chuẩn.

Sự cố liên quan đến ChatGPT là diễn biến mới nhất trong một loạt tranh cãi về an ninh và lãnh đạo xoay quanh nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông Gottumukkala. Tháng 7 năm ngoái, ông được cho là đã trượt một bài kiểm tra về phản gián bằng máy phát hiện nói dối mà ông bị thúc ép phải thực hiện để tiếp cận thông tin tình báo cực kỳ nhạy cảm. Trong phiên điều trần trước quốc hội tuần trước, ông Gottumukkala từ chối thừa nhận việc trượt bài kiểm tra này.

Lỗ hổng an ninh này xảy ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực thúc đẩy việc áp dụng AI trên toàn chính phủ liên bang. Tháng trước, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế các quy định về AI ở cấp bang, cảnh báo rằng một bức tranh pháp lý phân mảnh có thể cản trở khả năng cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc công bố chiến lược “AI trước hết” (AI-first) nhằm đẩy nhanh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố kế hoạch tích hợp các mô hình AI hàng đầu, bao gồm Grok của tỷ phú Elon Musk, vào các mạng lưới quốc phòng.