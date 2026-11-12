Sàn máy bay ngập nước khiến phương tiện phải hạ cánh khẩn cấp (Ảnh: ABC News).

Một máy bay chở khách của hãng Frontier Airlines đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Chicago hôm 11/11 sau khi bồn rửa trong nhà vệ sinh bị tràn nước, khiến khoang hành khác bị ngập.

Chuyến bay 3566 của Frontier Airlines đang trên hành trình từ Denver đến Detroit thì các phi công phát tín hiệu khẩn cấp sau khi vòi nước bị vỡ, khiến nước tràn ra sàn và chảy dọc lối đi trong khoang máy bay, theo hình ảnh do ABC7 thu thập được.

“Mayday, Mayday, Mayday”, một phi công thông báo với kiểm soát viên không lưu, theo đoạn ghi âm được phát trên trang LiveATC.net.

Mayday là tín hiệu vô tuyến quốc tế dùng trong hàng không và hàng hải để tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cần được trợ giúp.

“Chúng tôi muốn tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Bồn rửa trong nhà vệ sinh phía trước máy bay bị rò rỉ và nước phun ra quá nhiều, khiến toàn bộ khu vực khoang phía sau bị ngập. Chúng tôi lo ngại nước có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử. Chúng tôi muốn chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay O'Hare ở Chicago”, phi công nói tiếp.

Theo CBS, một thợ sửa ống nước có mặt trên máy bay được cho là đã giúp khóa vòi nước, nhưng lượng nước tràn vào khoang đã quá lớn, buộc các phi công phải liên lạc với đài kiểm soát không lưu để xin hạ cánh.

Frontier nói với New York Post rằng máy bay đã hạ cánh an toàn và không có ai bị thương.

“Trước đó trong ngày, khi chuyến bay 3566 đang trên hành trình từ Denver đến Detroit, vòi nước trong nhà vệ sinh phía trước máy bay bị rò rỉ, khiến nước chảy tràn ra một phần sàn máy bay”, hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố.

“Do đó, cơ trưởng đã đề nghị hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay O'Hare ở Chicago. Máy bay đã hạ cánh an toàn và không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương”, thông báo viết.