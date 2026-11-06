Một trong những con nhện Tarantula bị buôn lậu qua sân bay quốc tế Jorge Chávez ở Lima (Ảnh: Getty Images).

Hơn 3.000 con nhện Tarantula đã bị thu giữ tại sân bay quốc tế Jorge Chávez, Lima, khi đang trên đường vận chuyển trái phép đến Đức. Vụ việc được phát hiện trong quá trình kiểm tra hải quan định kỳ, phơi bày một đường dây buôn lậu động vật hoang dã quy mô lớn.

Nhện Tarantula (còn gọi là nhện lông nhung) thuộc họ Theraphosidae, nổi bật với kích thước khổng lồ và cơ thể được bao phủ bởi lớp lông dày. Chúng có nọc độc nhưng không gây nguy hiểm chết người mà chỉ đủ để làm tê liệt côn trùng hoặc con mồi nhỏ.

Theo Cơ quan Lâm nghiệp và Động vật hoang dã Quốc gia (SERFOR) của Peru, số nhện này được giấu tinh vi trong những chiếc tất bẩn, đặt trong 3 chiếc vali của 3 công dân châu Âu. Các nhân viên an ninh đã phát hiện những chuyển động bất thường bên trong hành lý, dẫn đến việc kiểm tra và thu giữ.

Bà Cora Suarez, kỹ thuật viên kiểm soát động vật hoang dã của SERFOR, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy một số con đang cử động. Có cả những con nhỏ và những con lớn".

Bà Suarez ước tính, tại châu Âu, một con nhện Tarantula có thể được bán với giá khoảng 560 USD. Điều này đồng nghĩa với việc phi vụ buôn lậu này có thể mang lại giá trị lên tới gần 1,7 triệu USD chỉ trong một chuyến vận chuyển.

Số nhện bị thu giữ được cho là đã được thu gom từ nhiều khu vực khác nhau tại Peru, với các giai đoạn phát triển đa dạng, từ trứng, con mới nở cho đến cá thể trưởng thành.

Cơ quan Lâm nghiệp và Động vật hoang dã Quốc gia Peru thông báo, những công dân châu Âu bị cáo buộc buôn lậu đã bị cảnh sát chuyên trách về tội phạm môi trường bắt giữ và sẽ phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự.

Theo Interpol, buôn lậu động vật hoang dã trái phép là một hoạt động tội phạm mang lại lợi nhuận khổng lồ, với doanh thu toàn cầu ước tính khoảng 20 tỷ USD mỗi năm. Hoạt động này được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy giảm đa dạng sinh học trên toàn cầu.