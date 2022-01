Rục rịch dồn quân tới gần Nga, NATO sắp trả lời "tối hậu thư" từ Moscow

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters).

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 25/1 cho biết, khối liên minh sẽ gửi các đề xuất bằng văn bản tới Kremlin vào cuối tuần này để cố gắng tìm ra cách tháo gỡ căng thẳng với Nga leo thang dồn dập suốt thời gian qua.

"Chúng tôi sẽ nói rằng chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống và đàm phán về kiểm soát, giải trừ vũ khí, minh bạch về các hoạt động quân sự, các cơ chế hạn chế rủi ro và các vấn đề khác liên quan tới an ninh châu Âu. Và chúng tôi sẽ ngồi lại để lắng nghe quan ngại từ Nga", ông Stoltenberg cho biết.

Từ giữa tháng trước, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố dự thảo thỏa thuận với Mỹ về các cam kết an ninh và một dự thảo khác về các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho Nga và các thành viên NATO. Theo đó, trong số các đề xuất an ninh mà Nga đưa ra có: Không mở rộng liên minh về phía Đông, không triển khai quân đội hoặc vũ khí tới các nước gia nhập khối sau năm 1997, hạn chế triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung, chia sẻ thông tin nhiều hơn về các cuộc tập trận quân sự.

Tuần trước, Nga cho rằng, phương Tây cần phải chấp nhận các đề xuất của họ hoặc tìm cách để đảm bảo an ninh của Moscow và cảnh báo thời gian cho các bên sắp hết.

Bình luận của ông Stoltenberg được đưa ra một ngày sau khi NATO thông báo một số nước thành viên của họ đang đặt lực lượng ở chế độ sẵn sàng triển khai và bắt đầu điều tàu và tiêm kích tới Đông Âu. NATO thông báo, Đan Mạch cử một tàu hộ vệ đến Biển Baltic và 4 máy bay chiến đấu F-16 đến Lithuania; Hà Lan triển khai 2 tiêm kích F-35 đến Bulgaria; Pháp bày tỏ sẵn sàng đưa quân đến Romania; và Mỹ đang cân nhắc tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu.

Động thái này được thực hiện do những lo ngại về việc Nga đưa quân tới gần Ukraine và có thể động binh với nước láng giềng. Nga đã bác bỏ những cáo buộc từ NATO và bày tỏ lo ngại cho an ninh sườn phía tây của họ trước các động thái điều quân của NATO.

Ông Stoltenberg nói rằng, "vẫn còn lối thoát thông qua ngoại giao" cho khủng hoảng an ninh Nga-Ukraine, nhưng "điều đó yêu cầu Nga phải hạ nhiệt căng thẳng và sẵn sàng tham gia một cách thiện chí vào các cuộc đàm phán chính trị với NATO và các đồng minh NATO".