Rộ tin Tổng thống Trump chỉ thị phong tỏa hàng hải Iran lâu dài

Tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. của Mỹ (Ảnh: US Navy).

Báo Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin ngày 28/4 cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị cho các trợ lý chuẩn bị một kế hoạch phong tỏa kéo dài đối với Iran bằng cách ngăn chặn các tàu bè, bao gồm cả tàu chở dầu, rời khỏi các cảng của Iran.

Ông Trump tin rằng các lựa chọn khác, chẳng hạn như nối lại hoạt động ném bom hoặc rút khỏi cuộc xung đột, mang lại nhiều rủi ro hơn là tiếp tục lệnh phong tỏa.

Ông đang nhận được những lời khuyên trái chiều: một số quan chức thúc giục tăng cường áp lực lên Tehran, trong khi những người khác cảnh báo rằng việc phong tỏa eo biển Hormuz hoặc tiếp tục các hành động thù địch có thể gây hại cho nền kinh tế Mỹ và tác động tiêu cực đến đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Mỹ áp lệnh phong tỏa hàng hải với Iran kể từ ngày 13/4 ngay sau khi cuộc đàm phán đổ vỡ.

CENTCOM nêu rõ các lực lượng Mỹ không phong tỏa eo biển Hormuz mà chỉ tập trung vào các cảng biển và đường bờ biển của Iran.

Hải quân Mỹ ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải "chịu quyền thăm dò và khám xét.

Các mặt hàng hàng cấm bao gồm vũ khí, hệ thống vũ khí, đạn dược, vật liệu hạt nhân, dầu thô và các sản phẩm dầu tinh luyện, sắt, thép và nhôm.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm qua cảnh báo, Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu thuyền nào cố tình hỗ trợ Iran. Ông nói thêm rằng việc thực thi sẽ diễn ra trong lãnh hải Iran cũng như tại các vùng biển quốc tế.

Cho đến nay, lực lượng Mỹ đã buộc hàng chục tàu phải quay đầu và bắt giữ ít nhất một tàu hàng có liên quan đến Iran.

Tuần trước, Tổng thống Trump quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi Iran đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tuy nhiên, ông tuyên bố Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran. Động thái này được cho là nhằm gây sức ép kinh tế với Tehran.

Theo ông Trump, Iran có thể thiệt hại tới 500 triệu USD/ngày nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa.

Trong khi đó, Tehran chỉ trích hoạt động phong tỏa hàng hải của Washington là vi phạm lệnh ngừng bắn. Iran cũng tiếp tục đóng cửa một phần eo biển này, đặc biệt với các tàu thuyền liên quan đến đối thủ.

Thứ trưởng Quốc phòng Iran Reza Talaei Nik cho biết nước này sẽ cho phép tàu bè đi qua eo biển Hormuz ở vịnh Ba Tư sau khi xung đột kết thúc theo các nghị định thư nhằm bảo vệ an ninh của Iran.