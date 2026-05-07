Rộ tin Mỹ - Iran đã đạt được đồng thuận khơi thông "huyết mạch" Hormuz

Eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Iran và Mỹ được cho đã đạt được thỏa thuận nới lỏng phong tỏa hải quân đối với Tehran để đổi lấy việc từng bước khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, kênh truyền hình Al Arabiya của Ả rập Xê út cho biết, dẫn các nguồn tin từ Pakistan.

“Một thỏa thuận đã đạt được về việc nới lỏng phong tỏa để đổi lấy việc mở cửa dần dần eo biển Hormuz”, các nguồn tin nói với kênh truyền hình này, đồng thời cho biết hiện các cuộc tiếp xúc cường độ cao đang diễn ra liên quan đến vấn đề trên và “một bước đột phá trong việc giải quyết vấn đề các tàu bị mắc kẹt tại eo biển được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong vài giờ tới”.

Tuy nhiên, các nguồn tin của Al Arabiya lưu ý rằng “hiện chưa có thỏa thuận nào về các cuộc gặp trực tiếp giữa phía Iran và phía Mỹ”, khi các cuộc tiếp xúc vẫn đang được tiến hành thông qua các bên trung gian.

Các nguồn tin cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu phía Iran phản hồi nhanh nhất có thể đối với đề xuất hạ nhiệt căng thẳng của Washington.

Kênh truyền hình này nhận định tiến trình đàm phán đang diễn ra thuận lợi, đồng thời cho biết “Iran có thể chuyển phản hồi của mình cho các nhà trung gian Pakistan ngay trong hôm nay".

Cả Mỹ và Iran đều chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/5 cho biết ông tin rằng một thỏa thuận với Iran là “rất khả thi”, nhưng cảnh báo sẽ nối lại chiến dịch ném bom nhằm vào nước này nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Bất chấp sự lạc quan của nhà lãnh đạo Mỹ, Iran đến nay vẫn chưa phản hồi đề xuất mới từ Washington, trong khi trưởng đoàn đàm phán của Tehran cáo buộc Mỹ đang tìm cách buộc Iran phải “đầu hàng”.

Những tín hiệu tích cực cho thấy hai đối thủ có thể quay lại bàn đàm phán sau nhiều tuần bế tắc gia tăng sau khi ông Trump đình chỉ chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm mở lại eo biển Hormuz, với lý do hy vọng đạt được thỏa thuận với đối thủ.

Ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 6/5 rằng nếu “Iran đồng ý với những gì đã được thống nhất”, cuộc chiến sẽ chấm dứt, nhưng nếu không, các đợt ném bom sẽ được nối lại “với quy mô và cường độ lớn hơn nhiều”.

“Chúng tôi đã có các cuộc trao đổi rất tích cực trong 24 giờ qua và khả năng đạt được thỏa thuận là rất cao", ông Trump sau đó nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói với truyền thông trong nước rằng “kế hoạch và đề xuất của Mỹ vẫn đang được xem xét”, đồng thời cho biết Tehran sẽ chuyển lập trường của mình cho phía trung gian Pakistan “sau khi hoàn tất quá trình đánh giá”.

Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và là người dẫn đầu đàm phán với Mỹ, cáo buộc Washington “đang tìm cách, thông qua phong tỏa hải quân, áp lực kinh tế và truyền thông, gây ảnh hưởng tới sự đoàn kết của đất nước nhằm buộc chúng tôi phải đầu hàng”.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, nhân vật chủ chốt trong vòng đàm phán đầu tiên diễn ra tại Islamabad tháng trước, tỏ ra lạc quan về triển vọng đạt thỏa thuận.

“Chúng tôi rất hy vọng động lực hiện nay sẽ dẫn tới một thỏa thuận lâu dài, bảo đảm hòa bình và ổn định bền vững cho khu vực cũng như xa hơn nữa”, ông viết trên X.

Trang tin Mỹ Axios, dẫn lời 2 quan chức Mỹ, cho biết 2 bên đã gần đạt được đồng thuận về một bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt chiến sự và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn.

Trong phát biểu với PBS, ông Trump khẳng định Iran sẽ bàn giao uranium làm giàu cho Mỹ, dù không giải thích cách thức giải quyết điểm bất đồng then chốt này. Iran trước đó nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch bàn giao uranium ra nước ngoài.