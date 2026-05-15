Rộ tin Iran bắt tàu hàng nghi là "kho vũ khí nổi" gần eo biển Hormuz

Một số tàu chở hàng đang neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas ở miền Nam Iran (Ảnh: AFP).

Theo nguồn tin, con tàu bị bắt giữ này được cho là “kho vũ khí nổi” phục vụ các công ty an ninh hàng hải.

Theo Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), vụ việc xảy ra tại Vùng Vịnh, cách thành phố Fujairah của UAE khoảng 70km về phía đông bắc. UKMTO cho biết con tàu đã bị "những cá nhân không được phép" lên kiểm soát khi đang neo đậu và hiện di chuyển về phía lãnh hải Iran.

Những người tham gia kiểm soát con tàu được xác định là "người Iran", theo các nguồn tin.

Con tàu bị bắt giữ mang tên Hui Chuan, treo cờ Honduras, BBC dẫn các thông tin từ công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard cho biết. Công ty này còn cho biết, đây là “kho vũ khí nổi” được các công ty an ninh hàng hải sử dụng để bảo vệ tàu thương mại khỏi cướp biển.

Trong khi đó, theo Reuters, Hui Chuan là “tàu nghiên cứu” trong khi các nguồn tin đều chưa thể xác minh độc lập loại hàng hóa trên tàu. Nhiều dữ liệu hàng hải ban đầu cho thấy con tàu đã hoạt động suốt một tháng qua ngoài khơi Oman và UAE.

Đây là vụ bắt giữ tàu thứ ba liên quan đến Iran trong vòng một tháng qua giữa lúc nước này tăng cường các biện pháp kiểm soát việc lưu thông qua eo biển Hormuz.

Ngoài vụ việc này, cũng trong thời điểm này, một tàu khác được cho là tàu chở hàng gần Oman, đã bị chìm sau khi bị tấn công.

Hiện chưa rõ ai đứng sau những vụ việc này, nhưng các vụ việc này xảy ra khi một quan chức cấp cao của Iran nhắc lại tuyên bố chủ quyền của nước này đối với tuyến đường thủy và một quan chức khác nói rằng họ có quyền bắt giữ các tàu chở dầu có liên quan đến Mỹ.

Tình trạng hỗn loạn ở eo biển Hormuz đã là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột trong nhiều tuần qua. Việc Iran kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này đã gây chấn động nền kinh tế thế giới và đẩy giá nhiên liệu tăng vọt không chỉ ở Trung Đông.