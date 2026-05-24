Quân đội Mỹ diễn tập phản ứng nhanh trên không phận Venezuela

Một chiếc MV-22B Osprey của Mỹ trên bầu trời Caracas (Ảnh: Reuters).

Hai máy bay Osprey của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, loại phi cơ mang đặc tính của cả trực thăng lẫn máy bay cánh cố định, hôm 23/5 được nhìn thấy bay phía trên đại sứ quán Mỹ vừa được mở cửa trở lại gần đây ở Caracas. Chúng hạ cánh xuống bãi đậu xe với luồng gió thổi mạnh làm rung chuyển các cành cây. Các lực lượng binh sĩ từ máy bay sau đó đã đổ bộ xuống.

"Đảm bảo năng lực phản ứng nhanh của quân đội là một thành phần cốt lõi trong mức độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, cả ở đây tại Venezuela lẫn trên toàn thế giới", đại sứ quán Mỹ cho biết trên mạng xã hội Instagram.

Chính phủ Venezuela đã thông báo về cuộc diễn tập này từ đầu tuần. Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil cho biết lực lượng Mỹ tiến hành cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị "cho các tình huống khẩn cấp về y tế hoặc các tình trạng khẩn cấp thảm họa”.

Cuộc diễn tập diễn ra gần 2 tháng sau khi Mỹ chính thức mở cửa trở lại đại sứ quán tại Caracas. Việc mở lại này tiếp nối tiến trình khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Mỹ và Venezuela sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1.

Một số cư dân Caracas đã tập trung gần đại sứ quán Mỹ để xem máy bay, trong khi vài chục người khác tập trung ở những nơi khác trong thành phố để phản đối cuộc diễn tập.

Lần gần nhất máy bay quân sự Mỹ bay trên bầu trời Caracas là vào ngày 3/1, khi các lực lượng tinh nhuệ đu dây xuống từ trực thăng và bắt giữ ông Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores. Cả 2 đều bị đưa đến New York để đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy - cáo buộc mà họ đã bác bỏ trong 2 lần ra tòa tại Mỹ.

Ký hiệu trên những chiếc Osprey hạ cánh xuống thủ đô Caracas xác định chúng thuộc về Phi đội Máy bay cánh lật hạng trung 263 của Thủy quân lục chiến Mỹ. Phi đội này đang được triển khai trên tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima ở biển Caribe. Ông Maduro và bà Flores từng bị đưa đến chiến hạm đó ngay sau khi bị giam giữ.

Người đứng đầu các hoạt động quân sự của Mỹ tại Mỹ Latinh đã trực tiếp quan sát cuộc diễn tập. Tướng Thủy quân lục chiến Francis Donovan, tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), cũng đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Venezuela và nhân viên đại sứ quán hôm 23/5.

SOUTHCOM cho biết, ông Donovan đã đến trên một trong những chiếc Osprey trong chuyến thăm chính thức thứ hai của ông tới Caracas trong năm nay. Trong chuyến thăm hồi tháng 2, ông Donovan đã gặp gỡ các bộ trưởng quốc phòng và nội vụ của Venezuela.