Ông Kirill Dmitriev (Ảnh: Tass).

Các nước châu Âu đã thiệt hại khoảng 3.000 tỷ euro kể từ khi từ bỏ năng lượng Nga, Đặc phái viên của tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài kiêm Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev, cho biết với các phóng viên bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) hôm 3/6.

“Đức và các nước châu Âu khác có thể thấy rằng họ đã mất khoảng 3.000 tỷ euro vì từ chối mua năng lượng Nga, khi trên thực tế họ đang khiến nền kinh tế của mình tới nguy cơ suy thoái”, ông nói.

“Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cuộc họp và một phiên thảo luận với các thành viên của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), lực lượng cũng thúc đẩy việc khôi phục các đường ống Nord Stream và ủng hộ việc nối lại quan hệ đối tác với Nga", ông Dmitriev nói thêm, đề cập tới đảng đối lập của Đức.

Quan chức Nga không nêu chi tiết về cách ông đưa ra con số 3.000 tỷ euro. Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát năm 2022, châu Âu đã giảm mạnh nhập khẩu năng lượng từ Nga, khiến mức giá họ phải trả gia tăng.

Việc từ bỏ khí đốt đường ống với giá tương đối rẻ của Nga đã buộc EU phải dựa nhiều hơn vào nguồn cung năng lượng từ Mỹ và các nước Trung Đông. Tuy nhiên, xung đột ở Vùng Vịnh tiếp tục đặt châu Âu vào thách thức trong nỗ lực đa dạng nguồn cung. Mặc dù vậy, giới chức châu Âu vẫn bày tỏ sự quyết tâm sẽ từ bỏ năng lượng Nga.

Cuối năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga nói với báo Izvestia rằng các công ty châu Âu buộc phải trả giá năng lượng cao gấp 2 đến 3 lần so với các công ty Mỹ do chính quyền các nước này từ chối sử dụng nguồn năng lượng của Nga.

“Các công ty châu Âu phải trả giá điện cao hơn 2-3 lần so với các công ty Mỹ, và giá khí đốt cao hơn 4,5 lần. Điều này đã dẫn đến tình trạng đóng cửa hàng loạt các cơ sở sản xuất và xuất hiện dòng chảy đầu tư ra các nước thứ 3. Năm 2024, sản lượng công nghiệp của EU đã giảm 2,4%”, Bộ này cho biết.

Vào đầu tháng 2 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo, Liên minh châu Âu (EU) đã bước vào “chế độ khẩn cấp” vì chi phí năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm khí đốt đường ống từ Nga và ngày càng phụ thuộc vào Mỹ.

Ông Macron nói rằng EU đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng và biến động thị trường ở mức nguy hiểm. Ông giải thích, sự kết hợp giữa chi phí cao, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và phụ thuộc ngày càng lớn vào các đối tác bên ngoài cho thấy các thách thức kinh tế có khả năng kéo dài.

Trước xung đột Ukraine, EU nhập khẩu 45% khí đốt từ Nga, nhà cung cấp nước ngoài lớn nhất của khối kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Các lệnh trừng phạt của phương Tây và cơ sở hạ tầng then chốt bị hỏng đã làm giảm mạnh lượng khí đốt Nga chuyển tới EU, dù nhập khẩu LNG của Nga vẫn còn đáng kể.

Luật mới được thông qua đầu năm nay yêu cầu các nước thành viên chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu năng lượng Nga vào cuối năm 2027, càng làm tăng điều mà ông Macron gọi là rủi ro cung ứng “nguy hiểm” của khối.