Quan chức Mỹ: Greenland có thể giúp giảm áp lực ở "huyết mạch" Hormuz

Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry của Mỹ, người đang giữ vai trò đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump tại Greenland, cho biết hôm 22/5 rằng vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch này có thể đóng vai trò giúp hạ giá năng lượng trong bối cảnh chiến sự ở Iran chưa có hồi kết.

Ông đưa ra phát biểu trên sau chuyến thăm mà ông mô tả là “mở mang tầm mắt” tại hòn đảo lớn nhất thế giới trong tuần này.

Ông Landry được Fox News hỏi về “các nguồn tài nguyên chưa được khai thác” mà chính quyền ông Trump đang nhắm tới trên hòn đảo này, nơi Tổng thống Mỹ từ lâu đã bày tỏ mong muốn Washington có thể sở hữu.

“Greenland có thể xuất khẩu 2 triệu thùng dầu mỗi ngày ngay lúc này. Hãy nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì. Hãy nghĩ xem nó sẽ giúp giảm áp lực tại eo biển Hormuz như thế nào", ông Landry nói.

Eo biển Hormuz là một tuyến vận chuyển dầu mỏ trọng yếu của thị trường năng lượng toàn cầu, với khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ của thế giới đi qua tuyến đường thủy này mỗi ngày trong điều kiện thông thường. Tuyến đường này gần như đã bị đóng cửa trong thời gian chiến sự với Iran sau các đợt đáp trả của Tehran trong khu vực và gần đây là cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế và dầu WTI của Mỹ đã tăng vọt trong thời gian Hormuz bị gián đoạn do xung đột ở Iran leo thang.

Ông Landry cho biết hoạt động khai thác dầu tại Greenland có thể đi vào vận hành “trong khoảng 10 tháng nữa”.

“Ông ấy là vị tổng thống duy nhất trong 30-40 năm qua thực sự quan tâm đến việc làm điều gì đó và đưa Greenland lên bản đồ”, ông Landry nói về Tổng thống Trump.

Thống đốc Louisiana đã tới vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch này trong chuyến công du kéo dài 3 ngày với vai trò đặc phái viên. Ông cho biết Tổng thống Trump đã bảo ông “hãy đến đó và kết thật nhiều bạn”.

Ông Landry thực hiện chuyến thăm mà không có lời mời chính thức, và sự hiện diện của ông đã vấp phải phản ứng từ giới chức và người dân Greenland.

Sau cuộc gặp với thống đốc bang Louisiana, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nói với các phóng viên rằng giới chức hòn đảo “đã nhấn mạnh lại rằng người dân Greenland không phải để bán và người Greenland có quyền tự quyết”.

Chính quyền Greenland trước đó khẳng định họ sẵn sàng lắng nghe những quan ngại an ninh của Mỹ liên quan tới hòn đảo. Các nhà đàm phán từ Greenland, Đan Mạch và Mỹ hiện đang tham gia một “nhóm công tác” cấp cao họp kín nhằm tìm hướng đi tiếp theo.

Một đề xuất được cho là đang được đưa ra thảo luận là tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland, nơi đã đặt căn cứ quân sự Mỹ từ năm 1951.

Trong tuần này, Mỹ đã khánh thành lãnh sự quán mới ở Greenland. Sau đó, hàng trăm người dân của hòn đảo đã tập trung bên ngoài cơ sở này để phản đối việc Mỹ muốn kiểm soát Greenland.

“Chính quyền của chúng tôi đã nói rõ với ông Donald Trump và chính phủ của ông ấy rằng Greenland không phải để bán”, Aqqalukkuluk Fontain, người tổ chức cuộc biểu tình, cho biết.