Bà Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Thủ tướng Andy Burnham sẽ phải đối mặt với những cuộc đàm phán không dễ dàng nếu muốn đưa Anh tái gia nhập EU, bởi khối này đã bị "tổn thương" trong các cuộc đàm phán Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) trước đó, bà Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm quan chức phụ trách đối ngoại của khối, cho biết.

Bà Kallas cảnh báo rằng "vết sẹo" do các cuộc đàm phán về việc Anh rời EU trước đó có thể khiến liên minh khó đưa ra những nhượng bộ trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

“Điều đó phụ thuộc vào thỏa thuận và trước hết là người dân Anh mong muốn điều gì. Nhưng đồng thời, tôi cũng phải nói rằng có nhiều người ở Liên minh châu Âu đã bị tổn thương bởi Brexit. Vì vậy, những cuộc đàm phán này sẽ khó khăn", bà nói tại cuộc họp báo chung với ông Wes Streeting, Bộ trưởng Quốc phòng Anh.

Trước đó, nhiều ý kiến tại EU đã bày tỏ sự phấn khởi trước những phát biểu gần đây của Thủ tướng Burnham về mong muốn xây dựng quan hệ gần gũi hơn với khối, trong đó có khả năng quay lại chương trình tự do đi lại của EU dành cho người lao động.

Tuy nhiên, bà Kallas cho rằng Anh và EU nên thận trọng hơn, đồng thời lập luận rằng quan hệ hai bên cần được tăng cường dần theo thời gian.

“Điều tôi cho là quan trọng là chúng ta muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn, bởi các bạn ở rất gần chúng tôi và chúng ta mạnh hơn khi ở bên nhau. Nhưng hãy tiến từng bước một”, bà nói.

Ông Streeting đã tới Brussels và Berlin (Đức) nhằm tìm kiếm sự ủng hộ để Anh được tham gia chương trình “Sản xuất tại châu Âu” của EU về mua sắm và thương mại, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Nếu Anh không đạt được thỏa thuận, điều này có thể khiến các chính phủ châu Âu không thể mua thiết bị từ những công ty quốc phòng Anh, vào thời điểm chi tiêu quân sự tại châu lục này đang tăng mạnh.

Trong khi đó, ông Burnham cam kết tổ chức một cuộc tranh luận toàn quốc về quan hệ tương lai của Anh với Brussels, trong đó có lựa chọn tái gia nhập EU. Ông sẽ trình bày những phương án mà Chính phủ có thể theo đuổi, đồng thời dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU-Anh với các lãnh đạo khối vào cuối tháng này.

Phát biểu tại thủ đô Bỉ, Bộ trưởng Streeting mô tả nỗ lực của Thủ tướng Anh là “giai đoạn đầu của cuộc thảo luận này”, đồng thời nói rằng ông đang “bắt đầu một cuộc trao đổi mà tôi cho là đầy quyết tâm”.

Sau đó, ông Streeting tới Berlin để gặp người đồng cấp Đức Boris Pistorius, người ủng hộ việc đưa Anh vào các chương trình quốc phòng của EU.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết London có thể bắt đầu thảo luận với Berlin về việc tham gia dự án Tempest nhằm chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới cùng Italy và Nhật Bản.

Gần đây, Đức đã rút khỏi một chương trình tương tự với Pháp do hai bên không thể thống nhất về thông số kỹ thuật và việc chế tạo máy bay.

“Chúng tôi đang hợp tác với những người bạn Italy và Nhật Bản để chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo. Đây là năng lực mà chúng tôi biết các bên khác cũng quan tâm và muốn theo đuổi. Như Thủ tướng đã nói trong chuyến thăm Berlin, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng để Đức tham gia chương trình này”, ông Streeting nói.

“Nhưng đây là quyết định được Vương quốc Anh, Italy và Nhật Bản cùng đưa ra. Chúng tôi muốn tìm hiểu các yêu cầu của Đức, xem liệu có sự tương đồng và lợi ích chung hay không. Tôi nghĩ đó sẽ là cách chúng tôi tiếp cận cuộc trao đổi này", quan chức Anh nhấn mạnh.