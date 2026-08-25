Quan chức Canada dọa cắt điện sang Mỹ, Tổng thống Trump phản ứng mạnh

Thủ hiến Ontario, ông Doug Ford, phát biểu trước báo giới tại một công trường xây dựng ở Hamilton, Canada vào ngày 24/8, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ đổ vỡ (Ảnh: Reuters).

Thủ hiến bang Ontario của Canada, ông Doug Ford, đã dọa cắt nguồn điện và khoáng sản thiết yếu cho Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump tiếp tục leo thang cuộc chiến thương mại với Canada.

Tuyên bố của Thủ hiến Ford được đưa ra vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố mức thuế nhập khẩu đối với xe hơi, xe tải, phụ tùng ô tô và thép của Canada sẽ tăng lên 50% kể từ ngày 1/1/2027.

"Mọi phương án đều đang được cân nhắc. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết", ông Ford phát biểu với truyền thông hôm 24/8, đồng thời cho biết bang Ontario có thể tăng giá điện hoặc ngừng hoàn toàn việc xuất khẩu điện sang Mỹ.

"Chúng tôi cung cấp điện cho 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp", ông Ford nói thêm, đồng thời cảnh báo, nếu Tổng thống Trump tiếp tục tìm cách phá vỡ ngành sản xuất của Canada thì "tốt hơn hết, ông ấy nên chuẩn bị sẵn một kho pin dự phòng”.

Tổng thống Trump lập tức đáp trả trên mạng xã hội Truth Social, bác bỏ tuyên bố của Thủ hiến Ford là “lời hăm dọa suông”. Ông Trump cũng công kích cá nhân ông Ford và cảnh báo các nhà lãnh đạo Canada phải "tuân lệnh".

“Ai đó nên khiến những người này “tuân lệnh”, nếu không, hậu quả đối với Canada sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều!”, ông Trump viết, một lần nữa gọi Thủ tướng Canada Mark Carney là “Thống đốc Carney”.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ “lớn hơn, giàu hơn và mạnh hơn rất nhiều” so với Canada, đồng thời tuyên bố Canada “không thể tồn tại” nếu không có nước láng giềng phía nam.

Thủ hiến Ford cho rằng Canada nên cân nhắc các biện pháp trả đũa ngày càng mạnh hơn, trong đó có hạn chế xuất khẩu dầu mỏ, kali và các khoáng sản chiến lược.

Canada là nhà cung cấp điện nước ngoài lớn nhất cho Mỹ, mặc dù mức độ phụ thuộc trên toàn nước Mỹ vào nguồn điện này tương đối thấp.

Mặc dù vậy, mức độ phụ thuộc này tập trung nhiều hơn ở các bang biên giới như New York, Michigan và Minnesota, nơi nguồn cung điện ổn định từ Canada đóng vai trò đặc biệt quan trọng vào những thời điểm nhu cầu tiêu thụ đạt đỉnh.

Trong khi đó, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang gia tăng áp lực lên lưới điện khu vực, khi các công ty công nghệ chạy đua xây dựng những trung tâm dữ liệu siêu lớn, tiêu thụ lượng điện khổng lồ.

Vào tháng 7/2026, New York đã áp lệnh đình chỉ một năm đối với việc cấp các giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của bang cho các cơ sở dữ liệu siêu lớn mới, trong lúc chờ xây dựng các quy định mới nhằm bảo đảm sự ổn định của lưới điện và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bang Ontario của Canada từng sử dụng vấn đề điện năng làm công cụ gây sức ép với Mỹ trước đây.

Vào tháng 3/2025, Thủ hiến Ford áp mức phụ thu 25% đối với lượng điện xuất khẩu sang 3 bang của Mỹ. Biện pháp này được bãi bỏ sau khi ông Trump dọa tăng gấp đôi thuế đối với thép và nhôm của Canada.

Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, Mỹ và Canada đã không thể đạt được thỏa thuận thương mại trước thời hạn đêm 21/8. Điều này làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai đối tác thương mại và đồng minh lâu năm, đồng thời phủ bóng đen lên tương lai của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (USMCA).

Thủ tướng Carney đáp trả lời đe dọa áp thuế mới nhất của Tổng thống Trump. Ông cáo buộc Washington tìm cách phá vỡ ngành công nghiệp xe hơi của Canada thông qua những điều khoản đàm phán mà Ottawa cho là không thể chấp nhận.

Thủ tướng Carney cho rằng Mỹ và Canada đang trong tình trạng "chiến tranh" thương mại, đồng thời cáo buộc Washington âm mưu "gây tổn hại và chia rẽ" Canada thông qua một "tính toán sai lầm" trong việc leo thang thuế quan.