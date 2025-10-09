Phương Tây cảnh báo UAV xuất hiện gần các nhà máy vũ khí tối mật

Một UAV (Ảnh minh họa: Anadolu).

Tập đoàn Thales (Pháp) tại Bỉ cho biết các nhà máy sản xuất vũ khí tối mật của họ đang đối mặt với tình trạng (UAV) bay lượn ngày càng nhiều trên bầu trời, làm dấy lên lo ngại về an ninh và nguy cơ gián điệp công nghiệp.

Theo Politico, ông Alain Quevrin, giám đốc Thales Belgium, cho biết: “Chúng tôi đang thấy nhiều UAV hơn so với vài tháng trước. Chúng tôi thực sự lo ngại”.

Ông đề cập đến cơ sở Évegnée Fort ở Liège, nơi duy nhất ở Bỉ được cấp phép lắp ráp và lưu trữ thuốc nổ phục vụ sản xuất tên lửa dẫn đường bằng laser cỡ 70mm theo tiêu chuẩn NATO, loại vũ khí đang được sử dụng tại Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Từ năm 2024, Thales Belgium đã tăng tốc sản xuất và đang đẩy nhanh kế hoạch nhân đôi công suất chế tạo rocket FZ275 (phiên bản không dẫn đường và có điều khiển bằng laser) lên 70.000 quả mỗi năm trong vài năm tới.

Thales kêu gọi chính phủ làm rõ cách thức phản ứng hợp pháp trước các UAV bí ẩn, bao gồm khả năng bắn hạ chúng nếu cần thiết.

Ông Quevrin nói thêm, Thales đã nỗ lực lớn trong việc lắp đặt hệ thống phát hiện UAV tại các cơ sở, tuy nhiên pháp luật hiện hành cấm sử dụng thiết bị gây nhiễu để hạ UAV do nguy cơ các bộ phận rơi xuống gây thiệt hại cho người hoặc tài sản.

“Về mặt pháp lý, chúng tôi không được phép. Cần phải có quy trình rõ ràng”, ông nói.

Những UAV không rõ nguồn gốc trên lãnh thổ nhiều nước thành viên NATO ở châu Âu trong những tuần gần đây đã làm gia tăng căng thẳng ở sườn phía Đông của khối, dẫn đến lời kêu gọi phải nhanh chóng thiết lập hệ thống phát hiện, theo dõi và đánh chặn UAV vi phạm không phận châu Âu.

Ngoài việc xuất hiện gần các sân bay, khiến một số nơi phải đóng cửa tạm thời, UAV còn được ghi nhận bay trên các cơ sở quân sự, làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, cảnh báo của Thales cho thấy các doanh nghiệp quốc phòng tư nhân cũng đang trở thành mục tiêu dễ tổn thương, kéo theo nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng vũ khí cho khách hàng NATO.

Phần lớn suy đoán trong nội bộ NATO cáo buộc Nga có thể đứng sau các UAV bí ẩn này, song Moscow phủ nhận hoàn toàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi nghi ngờ của phương Tây là “vô nghĩa”, cho rằng đó chỉ là cách để “đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề nội bộ”.

NATO tăng cường lá chắn UAV

Trước các vụ xâm nhập của UAV bí ẩn, NATO đã khởi động kế hoạch “Eastern Sentry” từ ngày 12/9 nhằm tăng cường phòng thủ cho sườn phía Đông, đặc biệt là trước các mối đe dọa từ UAV.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nói: “Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian. Tình hình đang trở nên cấp bách. Chúng ta không ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng đang trong một cuộc khủng hoảng quân sự”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cảnh báo tại cuộc họp báo ngày 25/9: “Một số thế lực đang muốn phá hoại sự ủng hộ dành cho Ukraine. Chúng ta không được để bị đe dọa”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Peter Hummelgaard nói: “Những vụ tấn công trong những ngày qua là chuỗi sự kiện cực kỳ đáng lo ngại trên khắp châu Âu. Nó phản ánh rõ ràng mức độ nghiêm trọng của thời đại mà chúng ta đang sống”.