Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi đã cam kết với người dân Mỹ rằng sẽ không tham gia thêm những cuộc chiến bất tận. Đúng là Tổng thống Donald Trump cảm thấy cần phải phá hủy chương trình hạt nhân ở Tehran và đúng là chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa đối với nước Mỹ. Nhưng chúng tôi sẽ không để cuộc xung đột này trở thành một vấn đề kéo dài 10-15 năm của Mỹ, hay nói thẳng ra, thậm chí là 2 năm”, ông Vance nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

“Chúng tôi sẽ không ở đó mãi mãi. Chúng tôi đã hứa sẽ không làm như vậy và tôi hoàn toàn tin tưởng Tổng thống sẽ đưa chúng ta thoát khỏi cuộc xung đột này với những kết quả rất tốt đẹp”, ông Vance nói thêm.

Trước đó, Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ Mỹ rằng họ phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định chương trình nguyên tử của nước này vì mục đích hòa bình và họ có quyền làm như vậy.

Ông Vance hôm 16/11 cũng bác bỏ thông tin cho rằng ông và Tổng thống Donald Trump bất đồng về cuộc chiến với Iran, khẳng định giữa hai người “không có bất kỳ khoảng cách nào”, dù ông từng cho rằng những hệ quả chính trị của cuộc xung đột đã khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Vance cho biết ông Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột, trong đó có việc kết thúc chiến dịch quân sự hay gia tăng sức ép lên Tehran.

“Tổng thống Mỹ là người đưa ra quyết định và rõ ràng trong chính quyền luôn có những cuộc tranh luận, thảo luận về việc chính xác cần làm gì”, ông Vance giải thích.

“Khi Tổng thống đã đưa ra quyết định, ông ấy cần có một nội các hỗ trợ thực thi quyết định đó. Tôi cho rằng giữa Tổng thống và bất kỳ thành viên cấp cao nào khác trong chính quyền đều không có bất đồng”, ông nhấn mạnh.

Ông Vance thừa nhận cuộc xung đột đã gây ra cái giá về chính trị, đặc biệt thông qua việc giá nhiên liệu và năng lượng tăng cao.

“Về mặt chính trị, đúng vậy. Tôi nghĩ chính Tổng thống cũng đã hoàn toàn thừa nhận điều này. Cuộc chiến đã gây ra cái giá về chính trị: giá xăng tăng, giá năng lượng tăng”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Vance lập luận rằng những vấn đề về năng lượng của Mỹ còn bắt nguồn từ việc đầu tư thiếu hụt trong nhiều thập niên vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong nước. Ông đặt câu hỏi vì sao Mỹ chưa xây dựng đủ năng lực lọc dầu.

Ông Vance đưa ra một trong những lời giải thích rõ ràng nhất từ trước đến nay về những lựa chọn mà theo ông, Tổng thống Trump đang cân nhắc để chấm dứt cuộc xung đột.

“Tổng thống Mỹ có rất nhiều lựa chọn, đúng không? Ông ấy có thể tuyên bố chúng ta dừng lại ngay bây giờ. Tất nhiên, ông ấy cũng có thể gia tăng sức ép quân sự và ngoại giao đối với Iran. Tôi nghĩ đó là điều ông ấy đang cân nhắc vào lúc này. Chúng ta thực sự sẽ làm gì để cuối cùng đưa cuộc xung đột này đến hồi kết?”, ông cho biết.

Ông Vance bày tỏ tin tưởng rằng cuối cùng ông Trump sẽ không chấp nhận những phương án khiến Mỹ phải can dự quân sự vô thời hạn.

“Điều tôi khá tự tin về Tổng thống Mỹ, và xin nhắc lại, giữa chúng tôi không có bất đồng, là bất kể cuối cùng ông ấy quyết định làm gì, bất kể ông ấy lựa chọn cách nào để chấm dứt cuộc xung đột, ông ấy sẽ không để cuộc chiến này trở thành một cuộc chiến bất tận”, ông Vance khẳng định.

Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì lực lượng quân sự đáng kể ở Trung Đông, trong khi Washington tiếp tục cân nhắc các lựa chọn liên quan đến Iran.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ cũng đề cập những đồn đoán về việc liệu ông có ý định tranh cử để giành đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 hay không.

Ông Vance nhấn mạnh rằng ông chưa đưa ra quyết định. “Tôi chưa quyết định. Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời vào một thời điểm nào đó trong năm tới”, ông nói.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa ngày càng thảo luận nhiều về tương lai chính trị sau những thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Vance được xem là một ứng viên tiềm năng kế nhiệm ông Trump.