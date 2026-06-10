Phó Tổng thống Mỹ nuôi gà trong dinh thự

Chuồng gà được xây dựng bên trong khu dinh thự của gia đình Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Fox).

Chuồng gà được thiết kế bởi công ty Carolina Coops để phản ánh nét kiến trúc của dinh thự phó tổng thống.

Chuồng nuôi lấy cảm hứng từ dinh thự thế kỷ XIX, tái hiện lại tháp pháo tròn, cửa xanh và mái ngói giả đá. Bao quanh chuồng là sỏi và các chậu cây, nhìn ra một sân có hàng rào quay về hướng Nhà thờ Quốc gia Washington.

Ông Vance và gia đình đã chọn ra 12 chú gà con để bắt đầu đàn gà nuôi. Những chú gà được nuôi tại đây khi lớn lên sẽ cung cấp trứng tươi từ trang trại cho Đài quan sát Hải quân Mỹ, bao gồm cả gia đình của ông Vance.

Nuôi gà ở sân sau đã chứng kiến một sự hồi sinh trong đời sống của người Mỹ những năm gần đây. Theo cuộc khảo sát của Hiệp hội Sản phẩm Thú cưng Mỹ, có 11 triệu hộ gia đình Mỹ sở hữu gà nuôi ở sân sau.

Gia đình Phó Tổng thống Vance đang tham gia vào xu hướng làm nông nghiệp đô thị phổ biến. Họ không phải là gia đình phó tổng thống đầu tiên đưa các loài động vật mới đến Đài quan sát Hải quân Mỹ. Cựu Đệ nhị Phu nhân Karen Pence từng ra mắt một tổ ong ở sân sau vào năm 2017.

Kể từ năm 1977, các Phó Tổng thống Mỹ đã sống trong khuôn viên rộng khoảng 29 hecta của Đài quan sát Hải quân, và nhiều người đã để lại dấu ấn riêng của mình lên khu đất này như một khu vườn di sản, các tổ ong, một hồ bơi nước nóng trong khuôn.

Ông Vance và Đệ nhị Phu nhân Usha Vance đã sinh 3 người con, và dự kiến đón đứa con thứ tư vào tháng 7.

Ông Vance trở thành phó tổng thống trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Trong chiến dịch liên danh tranh cử năm 2024, ông Vance thường xuyên nói về tình trạng trứng đắt đỏ như một yếu tố cho thấy tình trạng lạm phát mà ông đổ lỗi cho chính quyền lúc bấy giờ của cựu Tổng thống Joe Biden. Ông Vance từng có lần nói rằng các con của ông “ăn khoảng 14 quả trứng mỗi sáng”.

Ông được cho là đang cân nhắc một chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2028. Khi được hỏi về điều này, Đệ nhị phu nhân nói: “Tôi không phải là một người đặc biệt có tham vọng chính trị. Tôi muốn thấy anh ấy hạnh phúc. Tôi muốn thấy anh ấy đưa ra những đóng góp có ý nghĩa, và dù điều đó có dưới hình thức nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ủng hộ”.