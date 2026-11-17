Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi không thấy bất kỳ cuộc khủng hoảng nào sắp xảy ra. Tuy nhiên, các bạn luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trả lời phỏng vấn Fox News ngày 16/11.

Ông Vance cho biết, một số bạn bè đã hỏi ông liệu họ có nên xây hầm trú ẩn hay tích trữ lương thực và nước uống hay không. “Câu trả lời của tôi là không”, ông nói.

Ông lưu ý thêm, thông tin về việc các căn cứ của Lầu Năm Góc chuẩn bị vận hành độc lập ngoài lưới điện trong 90 ngày chỉ đơn thuần là “hoạt động quản trị thông thường”.

“Đó là việc đảm bảo quân đội của chúng ta luôn ở trạng thái sẵn sàng, lỡ như có khủng hoảng xảy ra, nhưng hiện tại chúng tôi không thấy có cuộc khủng hoảng nào đang tới gần”, ông nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Vance được đưa ra sau một tuần nước Mỹ hỗn loạn vì các sự cố gián đoạn công nghệ và thông tin nhiễu loạn.

Hôm 12/11, một sự cố sập mạng quy mô lớn của Microsoft đã khiến người dùng trên toàn thế giới không thể truy cập email Outlook, công cụ họp trực tuyến Teams cùng nhiều tiện ích văn phòng thiết yếu khác. Microsoft cho biết sự cố xuất phát từ một “trục trặc kỹ thuật” và phải mất khoảng hai ngày để khắc phục. Theo một số ước tính, sự cố này gây thiệt hại năng suất lao động lên tới 7 tỷ USD.

Khi sự cố đó thậm chí còn chưa được giải quyết triệt để, đến hôm 13/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) lại gặp vấn đề với hệ thống kiểm soát không lưu. FAA buộc phải ban hành lệnh cấm cất cánh toàn quốc, ảnh hưởng đến khoảng 18.000 chuyến bay, hàng triệu hành khách mắc kẹt.

Tiếp đó, đầu tuần này, các ngân hàng lớn ở Mỹ đồng loạt báo cáo gặp sự cố. Hàng nghìn khách hàng của JP Morgan Chase gặp khó khăn khi sử dụng tài khoản trực tuyến cũng như thực hiện giao dịch tại các chi nhánh. JP Morgan Chase cho biết nguyên nhân liên quan đến một “lỗi phần mềm”.

Khách hàng tại các ngân hàng lớn khác cũng phản ánh sự cố tương tự nhưng ở quy mô nhỏ hơn.

Vào cuối giờ chiều 16/11, hãng hàng không United Airlines thông báo gặp sự cố hệ thống trên diện rộng nhưng diễn ra trong thời gian ngắn, làm chậm khởi hành một số chuyến bay. Người phát ngôn của United Airlines cho hay sự cố kéo dài khoảng 30 phút và ảnh hưởng tới chưa đầy 150 chuyến bay.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy những sự cố này có mối liên hệ trực tiếp với nhau.

“Tôi có thể khẳng định 98% rằng chúng ta không đối mặt với một cuộc tấn công mạng. Không có ai đứng ra nhận trách nhiệm. Chúng tôi không ghi nhận lưu lượng truy cập bất thường, không thấy dấu vết xâm nhập. Do đó không có bằng chứng nào cho thấy các sự việc này liên quan đến nhau”, ông nói.

Ông Mullin cũng tìm cách trấn an công chúng: “Hãy hít thở sâu. Nước Mỹ vẫn an toàn”. Ông nhấn mạnh chính phủ đã có thể ứng phó kịp thời với từng sự cố và nhanh chóng khôi phục các dịch vụ.

“Chúng ta đang tiếp nhận quá nhiều công nghệ mới dồn dập và thế giới ngày nay vận hành dựa trên công nghệ. Trước đây chúng ta có các hệ thống dự phòng, nhưng giờ đây các hệ thống dự phòng đó đã bị quá tải bởi chính những hệ thống mới”, ông nói thêm.

Một số chuyên gia đồng tình với nhận định này và cảnh báo rằng tình trạng quá tải công nghệ thực chất chính là sợi dây liên kết chuỗi sự cố sập hệ thống trong tuần qua.

Ông Vance cũng lưu ý, chính quyền đã đầu tư vào việc tái thiết và thay thế hạ tầng cũ kỹ, nhưng một cuộc đại tu quy mô lớn hơn sẽ đòi hỏi quốc hội phê duyệt thêm nguồn lực.

“Vấn đề là chúng ta đang phải xoay xở với công nghệ đã 50 năm tuổi”, ông nói.