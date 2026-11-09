Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, khi đó còn là các ứng viên của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, tại Đại hội đảng Cộng hòa tháng 7/2024 (Ảnh: Reuters).

Trong các bài phát biểu trước và sau cuộc bầu cử giữa kỳ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dường như đang thay đổi chiến lược: Ông ít nhắc đến Tổng thống Donald Trump hơn mà tập trung vào bản sắc chính trị của riêng mình.

Từ trước cuộc bầu cử, ông Vance đã thể hiện sự khác biệt rõ rệt về tông giọng và phong cách so với Tổng thống Trump: Ông tỏ ra sẵn sàng hơn trong việc thừa nhận các vấn đề mà nước Mỹ đang đối mặt như kinh tế, lạm phát, xung đột.

Ngay sau khi thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử trở nên rõ ràng, ông Vance đã đăng tải một bài viết dài thừa nhận rằng cuộc xung đột tại Iran là nguyên nhân khiến nhiều chính trị gia Cộng hòa thất bại. Ông kêu gọi đảng Cộng hòa tập trung vào đời sống của người dân và đánh giá lại quan hệ đối ngoại, bao gồm quan hệ Mỹ - Israel.

Theo hai nguồn tin thông thạo sự việc của Reuters, thay đổi này là có thể nhằm chuẩn bị cho khả năng tranh cử tổng thống năm 2028.

Trong những tuần nước rút của cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026, ông Vance đã thăm hàng loạt bang chiến trường trên khắp nước Mỹ để vận động tranh cử.

Ông Vance luôn khẳng định bản thân hoàn toàn tập trung vào công việc hiện nay. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá đây là bước đệm chiến lược và cuộc tập dượt cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

“Phó Tổng thống Vance luôn trên đường. Ông ấy không bao giờ dừng lại”, ông Tom Emmer, quan chức phụ trách kỷ luật của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, nói với Fox News.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang xây dựng hình ảnh chính trị của riêng mình. Trong ảnh, ông vận động tại bang Ohio hôm 2/11 (Ảnh: Reuters).

Ông Vance cũng là phó tổng thống đầu tiên kiêm nhiệm phó chủ tịch phụ trách tài chính của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa. Với vị trí này, ông dễ dàng tiếp cận hơn với các nhà tài trợ của đảng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2028.

Ông Vance và bất cứ ứng viên Cộng hòa nào khác sẽ đối mặt với thế lưỡng nan trong năm 2028: Để vượt qua bầu cử sơ bộ, họ sẽ cần giữ quan hệ tốt với ông Trump. Tuy nhiên, sự ủng hộ của Tổng thống Trump là nhân tố chưa rõ ràng khi ông vẫn nhắc đến các ứng viên tiềm tàng khác như Ngoại trưởng Marco Rubio.

Các ứng viên tiềm năng

Các ứng viên tiềm năng của phe Cộng hòa cũng đang rục rịch chuẩn bị cho khả năng tranh cử năm 2028. ABC News dẫn các nguồn tin cho biết Thống đốc Florida Ron DeSantis - người từng cạnh tranh với ông Trump hồi năm 2024 - vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tranh cử năm 2028.

Ông DeSantis không phải người duy nhất có những động thái xây dựng hình ảnh khác biệt so với chính quyền Trump với khả năng chuẩn bị cho cuộc bầu cử hai năm tới.

Thống đốc sắp miễn nhiệm của bang Georgia Brian Kemp đã nhấn mạnh về “các nguyên tắc bảo thủ” đối với đảng Cộng hòa. “Đã đến lúc chúng ta cần quay lại những nguyên tắc này”, ông viết.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz - người từng tranh cử năm 2016 - đã nhắc đến vấn đề thuế quan và cuộc xung đột Iran trên podcast của mình. “Giá thực phẩm quá cao. Giá xăng quá cao. Giá dầu diesel quá cao. Giá bảo hiểm quá cao. Chi phí sinh hoạt quá cao”, ông nói.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng là ứng viên tiềm năng và đã được nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, chưa rõ ông có dự định tranh cử hay không. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times hôm 5/11, ông đã phủ nhận tin đồn về kế hoạch sớm rời chính quyền Trump để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2028.

Những cái tên khác có thể kể đến bao gồm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Nhà bình luận chính trị Tucker Carlson là cái tên được giới quan sát nhắc đến.

Dù sao, ông Vance vẫn là người nắm lợi thế lớn nhất trong các chính trị gia Cộng hòa. Trong vòng bầu cử sơ bộ, các cử tri Mỹ thường có xu hướng bầu cho phó tổng thống đương nhiệm.

Giới quan sát và ngay cả ông Trump chưa thể chắc chắn về khả năng ông Vance tham gia cuộc đua năm 2028. Hôm 4/11, ông Trump tuyên bố ông Vance “có thể không tranh cử”. “Tôi không biết ai sẽ ra tranh cử”, ông chủ Nhà Trắng nói.