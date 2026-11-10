Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Bộ Thư ký Nhà nước Indonesia Prasetyo Hadi cho biết, hôm nay 10/11, Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka đã có cuộc trao đổi kéo dài hơn hai giờ với Tổng thống Prabowo Subianto.

Tại cuộc họp này, vị phó tổng thống 39 tuổi, con trai cựu Tổng thống Joko Widodo, đã đưa ra đề nghị từ chức.

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Prabowo có chấp thuận lời đề nghị từ chức này hay không.

Ông Hadi cho biết, Tổng thống Prabowo Subianto đã khuyên Phó Tổng thống Raka "tiếp tục theo đuổi các con đường pháp lý để bảo vệ tính hợp lệ cho các văn bằng học thuật của mình”.

Khi rời văn phòng vào cuối ngày hôm nay, ông Raka đã đưa ra tuyên bố ngắn gọn với các phóng viên mà không đề cập đến đề nghị từ chức.

"Tôi tôn trọng mọi sự chỉ trích và đóng góp ý kiến từ công chúng liên quan đến những gì đang diễn ra. Tôi không muốn tình hình hiện tại trở thành một tranh cãi chính trị kéo dài", Phó Tổng thống Raka nói.

Phó Tổng thống trẻ nhất lịch sử Indonesia đề nghị từ chức trong bối cảnh sức ép gia tăng xung quanh một vụ tranh cãi tại tòa án liên quan đến bằng cấp học thuật của ông.

Tranh cãi xung quanh trình độ học vấn của ông Raka đã leo thang vào tháng trước sau khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng các văn bằng mà ông nộp liên quan đến việc học tập ở nước ngoài không đáp ứng đủ các yêu cầu bầu cử.

Phán quyết này đã làm gia tăng áp lực chính trị lên ông Raka và khiến một số nhà lập pháp kêu gọi luận tội ông.