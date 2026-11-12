Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Ảnh: Reuters).

AFP dẫn lời ông Budi Arie ​Setiadi, một trợ lý chính trị của Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka, ngày 11/11 cho biết ông Gibran đã trực tiếp gửi đơn từ chức lên Tổng thống Prabowo Subianto. Hiện vẫn chưa rõ liệu đơn từ chức này đã được chấp thuận hay chưa.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Prabowo Subianto được cho là đã chấp nhận đơn từ chức của ông Gibran.

Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Indonesia phán quyết rằng bằng cấp trung học phổ thông của Gibran được sử dụng trong chiến dịch bầu cử năm 2024 là không hợp lệ.

Phán quyết đã thúc đẩy hơn 100 nghị sĩ đệ trình một bản kiến nghị lên Hạ viện nhằm luận tội ông Gibran.

Ông Gibran từ lâu đã đối mặt với những tranh cãi về việc liệu các bằng cấp trung học của ông có đáp ứng được các yêu cầu pháp lý để ra ứng cử hay không. Do từng học tập tại Singapore và Australia, ông đã sử dụng một chứng chỉ tương đương của Indonesia để chứng minh trình độ học vấn của mình.

Luật pháp Indonesia yêu cầu các phó tổng thống phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương, nhưng Tòa án Tối cao cho biết không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh ông Gibran đã tốt nghiệp.

"Không có bằng chứng nào cho thấy ông Gibran có bằng cấp hoặc chứng chỉ nước ngoài có thể làm cơ sở để công nhận tương đương với trình độ trung học phổ thông hoặc tương đương", tòa án tuyên bố.

Ông Gibran trước đó lập luận rằng việc theo học đại học là bằng chứng đủ để chứng minh ông đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

Bộ trưởng Thư ký Nhà nước Indonesia Prasetyo Hadi cho biết, ông Gibran đã yêu cầu được khiếu nại phán quyết của tòa án và được trao cơ hội chứng minh tính hợp pháp về bằng cấp học vấn của mình.

Ông cũng cho hay, ông Gibran đã thông báo cho Tổng thống Prabowo Subianto về ý định từ chức trong cuộc họp kéo dài hai tiếng rưỡi hồi đầu tuần.

Diễn biến này xảy ra khi 120 hạ nghị sĩ Indonesia đề xuất thực hiện quyền nghị viện để đưa ra ý kiến về ông Gibran, mở đường cho quá trình luận tội ông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Saan Mustopa cho biết đề xuất này sẽ được trình lên phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra vào hôm nay 12/11.

Ông Gibran trở thành Phó Tổng thống trẻ nhất lịch sử Indonesia sau khi liên danh tranh cử với ông Prabowo trong cuộc bầu cử năm 2024.

Ông Gibran lúc đó 36 tuổi, và chỉ đủ điều kiện ứng cử sau một phán quyết gây tranh cãi của Tòa án Hiến pháp cho phép ông ngoại lệ đối với yêu cầu ứng viên phải tối thiểu 40 tuổi.