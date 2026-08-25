Phát hiện 4 thi thể nghi là người mất tích tại đảo Jeju

Cảnh sát tại khu vực phát hiện thi thể người mất tích ở Jeju (Ảnh: Yonhap).

Thi thể nghi là của một người đàn ông ở độ tuổi 70 vừa được tìm thấy tại vùng biển phía đông đảo Jeju, Hàn Quốc hôm 23/8.

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Jeju, người đàn ông này được trình báo mất tích một ngày trước đó. Các cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đây là một trong 4 thi thể nghi của các nạn nhân mất tích được phát hiện trên đảo Jeju trong vòng 3 ngày qua, bao gồm cả trường hợp của Jang Mi-ran, một phụ nữ 37 tuổi đã mất tích từ tháng 5.

Một người mất tích khác cũng được tìm thấy đã tử vong gần khu vực thung lũng phía tây của hòn đảo.

Vào hôm 22/8, thi thể một người đàn ông ở độ tuổi 60 cũng được phát hiện tại khu vực phía đông bắc đảo Jeju. Người này được báo cáo mất tích từ ngày 2/7.

Trong bối cảnh ngành du lịch đảo Jeju vốn đang phải chật vật ứng phó với sự sụt giảm lượng khách nội địa, dư luận hiện dấy lên mối lo ngại rằng chuỗi các vụ án nghiêm trọng liên tiếp xảy ra gần đây có thể khiến du khách e ngại.

"Tôi có kế hoạch đi Jeju vào tháng 10. Không biết liệu ít nhất khu vực trung tâm thành phố có ổn không”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.