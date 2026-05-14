Pháp phong tỏa tàu chở hơn 1.700 người sau ca tử vong nghi do nhiễm virus

Tàu du lịch Ambition chở hơn 1.700 người bị phong tỏa ngoài khơi (Ảnh: CNA).

“Theo thông tin do thuyền trưởng cung cấp tối qua, có tới khoảng 50 hành khách đã gặp phải các triệu chứng phù hợp với tình trạng nhiễm trùng tiêu hóa cấp tính”, cơ quan y tế địa phương cho biết khi thông báo việc hơn 1.700 hành khách trên tàu du lịch Ambition bị phong tỏa ngoài khơi bờ biển Bordeaux ngày 13/5.

Những hành khách này ngay lập tức được bác sĩ trên tàu chăm sóc và cách ly trong cabin của họ.

Tàu du lịch Ambition, thuộc công ty Ambassador Cruise Line, đã rời quần đảo Shetland ở phía bắc Scotland vào ngày 6/5, dừng chân tại Belfast ở Bắc Ireland và Liverpool ở Anh trước khi đến Bordeaux, tây nam nước Pháp, để đi Tây Ban Nha.

Hành khách trên tàu Ambition đã xuất hiện các triệu chứng đỉnh điểm vào hôm 11/5 khi con tàu đang cập cảng ở Brest.

Cơ quan y tế vùng Nouvelle-Aquitaine cho biết một đội ngũ y tế đã được cử lên tàu để tiến hành đánh giá tình hình sức khỏe, và các mẫu bệnh phẩm đang được bộ phận chuyên về bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Đại học Bordeaux thu thập.

“Không có lý do gì để rút ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa đợt bùng phát này trên con tàu du lịch đến từ Belfast và Liverpool với các ca nhiễm virus Hanta được phát hiện trên tàu MV Hondius”, cơ quan y tế Pháp cho biết.

Như một biện pháp phòng ngừa, “xét tính chất dễ lây lan của các bệnh kiểu viêm dạ dày ruột và trong khi chờ kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm,” chính quyền địa phương đã quyết định tạm dừng việc lên bờ của hành khách và phi hành đoàn, đồng thời hạn chế các tương tác với cảng.

Các xét nghiệm ban đầu đã loại trừ khả năng bùng phát norovirus, một dạng viêm dạ dày ruột có tính lây nhiễm cao gây nôn mửa và tiêu chảy, nhưng các xét nghiệm thứ cấp vẫn đang được tiến hành.

Các đợt bùng phát trên tàu là không phổ biến so với tổng số các chuyến hải hành, nhưng khi chúng xảy ra, chúng thường liên quan đến các loại virus đường tiêu hóa.

Chương trình Vệ sinh Tàu thuyền của Mỹ đã ghi nhận 4 đợt bùng phát kể từ đầu năm nay, trong đó có 2 đợt liên quan đến norovirus và 2 đợt do vi khuẩn E.coli.

“Dịch vụ ăn uống đóng một phần lớn trong rủi ro này. Việc ăn uống kiểu tự chọn, dùng chung dụng cụ ăn uống và nhiều người chạm vào cùng một bề mặt có thể khiến vi khuẩn gây bệnh dạ dày dễ dàng lây lan hơn”, Vikram Niranjan, trợ lý giáo sư về sức khỏe cộng đồng tại Đại học Limerick ở Ireland, viết.