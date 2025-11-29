Phản ứng của Ukraine khi Nga tuyên bố bao vây, kiểm soát thành trì chủ chốt

Một quân nhân Ukraine khai hỏa pháo về phía quân đội Nga gần tiền tuyến Kupiansk ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 28/11 đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Moscow đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Kupiansk.

"Binh lính của chúng tôi tiếp tục tiến hành cả các hoạt động phòng thủ, tìm kiếm và tấn công. Những hoạt động này diễn ra hàng ngày như một phần của các biện pháp toàn diện nhằm ổn định tình hình ở Kupiansk", tướng Syrskyi viết trên Telegram sau khi đến thăm khu vực Kupiansk ở tỉnh Kharkov.

Ông Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine đang "giữ phòng tuyến và tăng cường hỏa lực để chặn các tuyến đường tiếp viện” của Nga.

Nga đã kiểm soát Kupiansk trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột vào năm 2022, nhưng quân đội Ukraine đã giành lại thành phố này vào cuối năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước tuyên bố Kupiansk đã trở lại tầm kiểm soát của Moscow. Khi đến thăm Kyrgyzstan, nhà lãnh đạo Nga khẳng định thành trì này "hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi".

Kupiansk là một trong những thành phố phòng thủ trọng điểm của lực lượng Ukraine thuộc vùng Kharkov. Việc giành được Kupiansk sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây.

Vào tháng 9, người phát ngôn của Nhóm chỉ huy chiến lược - tác chiến "Dnipro", Oleksiy Belsky, cho biết việc chiếm giữ thành phố Kupiansk là mục tiêu chính của Nga tại tỉnh Kharkov.

Theo trang tin RBC-Ukraine, mặc dù Nga đã tuyên bố kiểm soát, nhưng tình hình thực tế ở Kupiansk được cho là khả quan hơn đối với lực lượng Ukraine. Sự hiện diện của Nga tại Kupiansk đã giảm đáng kể - chỉ còn chưa đến 50 binh sĩ trong thành phố. Quân đội Nga đã bị cắt đứt hậu cần và bị đẩy lùi một phần khỏi thành phố, theo RBC.

Vị trí Kharkov, Pokrovsk, Zaporizhzhia trên bản đồ Ukraine (Ảnh: Economist).

Giao tranh ở mặt trận Pokrovsk, Zaporizhzhia

Ngoài thành phố Kupiansk, nơi đã bị tàn phá phần lớn, một mục tiêu khác của Nga là Pokrovsk, một trung tâm hậu cần xa hơn về phía nam ở tỉnh Donetsk.

Tổng thống Putin tuần này cũng tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát 70% Pokrovsk.

“70% lãnh thổ Krasnoarmeysk (Pokrovsk) nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga. Ở phía nam thành phố Dimitrov, đối phương đã bị cô lập. Họ đang phân tán khắp thành phố. Và quân đội của chúng ta đang tiến hành đánh bại một cách có hệ thống”, ông Putin nói thêm.

Theo ông Putin, lực lượng Nga đã bao vây thành trì Pokrovsk - Mirnograd ở tỉnh Donetsk.

"Các hoạt động chính vẫn diễn ra trên mặt trận Pokrovsk - Mirnograd. Cả hai thành phố đã bị bao vây hoàn toàn, giống như Kupiansk trước đó", ông Putin nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/11 cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát hai quận ngoại vi của thành phố.

Trong khi đó, tư lệnh Syrskyi nói rằng quân đội Ukraine đã ngăn chặn các nỗ lực của lực lượng Nga nhằm mở các cuộc tấn công mới vào Pokrovsk và thị trấn Myrnohrad lân cận.

Trong một báo cáo vào tối 28/11, quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã thực hiện 65 cuộc tấn công nhằm cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực. Tuy nhiên, Kiev vẫn tiếp tục tìm cách đẩy lùi lực lượng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết các đơn vị tấn công của Nga đang tiến vào miền trung và miền bắc Pokrovsk, đồng thời lực lượng Nga cũng tiến về phía đông, phía tây và phía nam Myrnohrad.

Tuy nhiên, tướng Syrskyi, tư lệnh tối cao Ukraine, lại cho thấy tình hình khác khi tuyên bố trên mạng xã hội rằng quân đội Ukraine đã ngăn chặn các nỗ lực của lực lượng Nga nhằm mở các cuộc tấn công mới vào Pokrovsk và Myrnohrad.

Tướng Syrskyi tiết lộ Nga đã buộc phải đưa lực lượng dự bị vào khu vực này.

Moscow cho biết việc kiểm soát Pokrovsk, trung tâm hậu cần được coi là "cửa ngõ vào Donetsk", sẽ tạo tiền đề để lực lượng Nga tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.

Bản đồ của Nga cho thấy Pokrovsk nằm dưới sự kiểm soát của Moscow và quân đội Ukraine bị bao vây ở vùng Myrnohrad lân cận. Trong khi đó, bản đồ của Ukraine chỉ ra rằng Pokrovsk là vùng xám, không thuộc quyền kiểm soát của bên nào và Myrnohrad chưa bị bao vây hoàn toàn.

Moscow đã nỗ lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk kể từ giữa năm 2024, với mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbass rộng lớn hơn. Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, mặc dù chưa kiểm soát hoàn toàn.

Tại mặt trận Zaporizhzhia, Nga cũng tuyên bố giành được những bước tiến xa hơn về phía nam khu vực này.

Blog quân sự DeepState của Ukraine, sử dụng các báo cáo nguồn mở để theo dõi vị trí của cả lực lượng Nga và Ukraine, cho biết quân đội Ukraine đang cố gắng thiết lập một tuyến phòng thủ bổ sung xung quanh thị trấn Huliaipole để chặn các cuộc tấn công của Nga.

Tổng thống Putin tuần này cảnh báo toàn bộ chiến tuyến của Ukraine ở vùng Zaporizhia đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi các tuyến phòng thủ kiên cố bị vượt qua bởi một đợt tiến công nhanh của Nga.