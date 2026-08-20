Phản ứng của Triều Tiên khi ông Trump xúc tiến cuộc gặp với ông Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP).

Bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao Triều Tiên và là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ngày 19/8 tuyên bố bà "không biết" về bất kỳ cuộc trao đổi nào gần đây giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

"Tôi hoàn toàn không biết", bà Kim nói.

Bà Kim Yo-jong nhấn mạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn giữ những kỷ niệm và tình cảm cá nhân tốt đẹp đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Triều Tiên.

"Bất chấp mối quan hệ tuyệt vời giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ, những biện pháp mang tính chủ quyền mà chúng tôi đang thực hiện để răn đe các lực lượng đe dọa an ninh quốc gia của chúng tôi là hoàn toàn hợp lý, phù hợp và cần thiết", bà Kim nêu rõ.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 17/8 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phản hồi đề xuất đối thoại của ông. Ông Trump không cung cấp thêm thông tin chi tiết, do vậy vẫn chưa rõ thời điểm hay cách thức hai nhà lãnh đạo trao đổi cũng như nội dung thảo luận.

"Tôi rất hòa hợp với ông Kim. Những gì tôi đang làm nhằm giúp mọi thứ an toàn hơn", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un luôn đối xử với ông "bằng sự tôn trọng sâu sắc".

Báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đã trao đổi với các cố vấn về khả năng tiến hành cuộc hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á sắp tới của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo các nguồn tin, ông Trump có thể sẽ công du châu Á vào tháng 11 để tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc. Một nguồn tin tại Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa ông Trump và Kim Jong-un sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp.

Mỹ - Hàn cắt giảm quy mô tập trận

Trong tuyên bố ngày 19/8, bà Kim Yo-jong cho biết Triều Tiên quan tâm nhiều hơn đến thực tế rằng các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ vẫn tiếp diễn, thay vì quyết định gần đây về việc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận.

"Chúng tôi đặc biệt chú ý đến thực tế rằng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp diễn và đang diễn ra. Đây là biểu hiện rõ ràng của thái độ đối đầu đối với Triều Tiên”, bà Kim tuyên bố.

"Việc giảm quy mô hoặc thời gian của các cuộc tập trận không làm thay đổi bản chất gây hấn của các cuộc tập trận quân sự", bà Kim nói thêm, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng "hoàn toàn không quan tâm" đến động thái của Tổng thống Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump ra lệnh cắt giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận không chỉ “tốn kém” mà còn gửi một tín hiệu “hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch” tới Triều Tiên.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra đúng thời điểm Seoul và Washington bắt đầu cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS). Triều Tiên nhiều lần lên án cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động chuẩn bị cho chiến tranh.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Mỹ, hai đồng minh sẽ kết thúc cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) vào ngày 21/8, rút ngắn gần một nửa thời gian so với kế hoạch ban đầu.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra đúng thời điểm Seoul và Washington bắt đầu cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS). Triều Tiên nhiều lần lên án cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động chuẩn bị cho chiến tranh.