Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự tiếc nuối về "điều tồi tệ" xảy ra với CEO Nvidia Jensen Huang.

"Thật đáng buồn khi chứng kiến điều đó xảy ra", ông chia sẻ.

Ông Trump cho rằng Mỹ sẽ rơi vào "tình cảnh tồi tệ" nếu đánh mất lợi thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

"Tôi đã chứng kiến điều đó. Tôi nghiên cứu về nó. Tôi được ban tặng gen di truyền. Tôi có một người chú có lẽ được coi là giáo sư số một trong lịch sử Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) suốt 51 năm", ông Trump nói.

Ông cho biết thêm: "Ông ấy đã làm việc ở đó và nhận được giải thưởng khoa học, chính là giải thưởng mà tôi đã trao cho Elon Musk. Tôi đã trao chúng vào tuần trước. Chúng tôi đã trao cho rất nhiều người tuyệt vời, trao cho cả Jensen".

Bình luận trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi CEO Nvidia Jensen Huang từ chức sau 33 năm gắn bó với công ty do chính ông gây dựng.

Ông Jensen Huang quyết định rời đi sau lùm xùm gần đây khi ông bị cho là có mối quan hệ tình ái với nữ doanh nhân Alice Huang. Nvidia đã mở một cuộc điều tra về nghi vấn ông Huang là mục tiêu của tình báo nước ngoài.

Bà Colette Kress, Giám đốc Tài chính (CFO) của Nvidia, đã được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền. Hiện chưa rõ ai sẽ chính thức thay thế ông Huang điều hành Nvidia.

Về phần mình, ông Trump gợi ý lãnh đạo Apple, ông Tim Cook, có thể tiếp quản vị trí điều hành tại Nvidia.

"Giờ đây khi CEO Nvidia Jensen Huang đã từ chức, chỉ có một người xứng đáng thay thế vị trí của ông ấy là Tim Cook của Apple. Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Bất chấp những lùm xùm liên quan đến ông Huang, Tổng thống Trump luôn bày tỏ sự ủng hộ đối với ông.

Cuối tuần trước, chủ nhân Nhà Trắng nói rằng ông Huang là người tốt và ủng hộ ông tiếp tục làm CEO Nvidia. Ông ca ngợi ông Huang đã "có những đóng góp tuyệt vời" cho nước Mỹ.

Nhiều CEO và nhà lãnh đạo công nghệ nổi tiếng cũng đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Jensen Huang.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 11/11, nhà sáng lập SpaceX, tỷ phú Elon Musk, cho biết nếu được tuyển dụng ông Huang, đó "sẽ là một vinh dự".

Nhà đồng sáng lập kiêm cựu CEO của sàn giao dịch Binance, Changpeng Zhao, cũng đăng tải trên X rằng "việc Nvidia để ông Jensen Huang từ chức là một sai lầm".

CEO của nền tảng Hugging Face, ông Clément Delangue, cũng chia sẻ: "Toàn bộ chuyện này thật tồi tệ. Đây thực sự là một ngày đáng buồn!".

Ông Bill Ackman, CEO của quỹ đầu tư Pershing Square, cũng viết: "Tất cả chúng ta nên ủng hộ ông ấy và gia đình ông ấy."