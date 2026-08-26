Phản ứng của Thủ tướng Đan Mạch khi được gợi ý chỉnh sửa thẩm mỹ

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm 25/8 chia sẻ trên trang Instagram cá nhân rằng, khi vừa trở về sau chuyến thăm Ukraine, bà nhận được tin nhắn của một bác sĩ thẩm mỹ đề nghị "hỗ trợ" cải thiện diện mạo.

Bài viết đính kèm ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn trao đổi. Trong đoạn hội thoại, vị bác sĩ nói rằng ông có thể giúp nữ Thủ tướng Mette Frederiksen "sửa lại mụn cóc trên mũi”.

Câu trả lời của bà đưa ra vô cùng nhanh chóng và sắc bén: "Ồ không. Tôi hoàn toàn hài lòng với cơ thể của mình. Tôi thực sự không cần một nam bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đưa ra ý kiến”.

Bà Frederiksen đồng thời đưa ra lời khuyên cho những phụ nữ rơi vào tình cảnh tương tự nên học cách tự chấp nhận và trân trọng bản thân.

Theo nhà lãnh đạo Đan Mạch, một phụ nữ xuất hiện trước công chúng đồng nghĩa với việc thường xuyên phải đối mặt với những sự soi xét diện mạo phiền phức và nông cạn như vậy.

"Tôi đã không còn đếm nổi bao nhiêu tin nhắn mình nhận được trong những năm qua về diện mạo của bản thân. Đặc biệt là những lời chê bai tôi có hàm răng xấu và tóc mỏng hay mụn cóc xấu xí trên mũi cùng những lời khuyên tiêm Botox”, bà chia sẻ.

Bà Frederiksen thừa nhận cảm thấy bực bội trước những lời khuyên làm đẹp. Bà khẳng định bản thân chưa bao giờ tự ý đưa ra ý kiến về diện mạo của người khác.

"Tôi cảm thấy hoàn toàn ổn với cơ thể của mình. Đúng với thực tế khi bạn là một người phụ nữ sắp 50 tuổi”, bà nói.

Thủ tướng Đan Mạch cho biết bà luôn sẵn lòng đối thoại với công chúng về nhiều chủ đề khác nhau, nhưng khuyến khích người dân Đan Mạch nên đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn cho các chủ đề mà họ lựa chọn bàn luận.

"Nếu bạn định viết thư cho tôi, tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để nói về điều gì đó có ý nghĩa hơn. Không phải là về chiếc mũi của tôi”, bà nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Đan Mạch chia sẻ thêm: "Hôm nay, tôi muốn gửi sự yêu thương đặc biệt đến tất cả những ai đang phải đối mặt với những khuyết điểm hoàn hảo mà tất cả chúng ta vẫn đang mang theo bên mình mỗi ngày."

Bà Frederiksen trở thành Thủ tướng Đan Mạch từ năm 2019 và là một trong những nguyên thủ quốc gia tại vị lâu nhất châu Âu.

Vị thế toàn cầu của bà Frederiksen đã gia tăng đáng kể trong năm nay khi bà kiên quyết chống lại những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland - một vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch. Bà cũng là người ủng hộ kiên định của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.