Phản ứng của người Mỹ trước ý muốn kiểm soát Greenland của Tổng thống Trump

Đảo Greenland (Ảnh: AFP).

Theo một cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện, chỉ 17% những người được hỏi ủng hộ mong muốn của Tổng thống Donald Trump trong việc sáp nhập Greenland. Phần lớn cử tri, thuộc cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa, phản đối việc sử dụng vũ lực để thôn tính hòn đảo này.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 47% số người được hỏi không tán thành ý định của Washington trong việc mua lại Greenland, trong khi 35% cho biết chưa có quan điểm rõ ràng. Khoảng 20% người tham gia khảo sát cho biết họ chưa từng nghe đến kế hoạch này.

Kết quả khảo sát phản ánh sự phản đối mạnh mẽ đối với kịch bản dùng biện pháp quân sự để kiểm soát Greenland. Chỉ 4% người Mỹ được hỏi, trong đó có khoảng 10% cử tri Cộng hòa và hầu như không có cử tri Dân chủ, ủng hộ việc sử dụng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát Greenland. Ngược lại, 71% đánh giá đây là một ý tưởng không hay.

Khoảng 66% người được hỏi, bao gồm 91% cử tri Dân chủ và 40% cử tri Cộng hòa, bày tỏ lo ngại rằng nỗ lực sáp nhập Greenland có thể làm tổn hại đến NATO và quan hệ của Mỹ với các đồng minh châu Âu.

Cuộc khảo sát kéo dài 2 ngày, kết thúc vào 13/1, cho thấy những lo lắng lan rộng trong dư luận Mỹ trước các phát ngôn của ông Trump đối với Đan Mạch, một đồng minh thân cận của NATO.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, được thực hiện trực tuyến trên toàn quốc, đã thu thập phản hồi từ 1.217 người trưởng thành ở Mỹ.

Về phía Đan Mạch, giới chức nước này cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng có thể đánh dấu sự sụp đổ của NATO.

Đề xuất sáp nhập Greenland được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh hòn đảo có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh của Mỹ, cho rằng Washington cần kiểm soát vùng lãnh thổ giàu tài nguyên khoáng sản và có vị trí chiến lược này, để ngăn chặn khả năng Nga hoặc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong tương lai.

Theo các nguồn tin, giới chức Nhà Trắng đã thảo luận nhiều phương án khác nhau nhằm kiểm soát Greenland, bao gồm cả khả năng sử dụng phương án quân sự hoặc chi trả một khoản tiền lớn cho người dân Greenland như một phần nỗ lực thuyết phục hòn đảo này tách khỏi Đan Mạch.

Tố Uyên