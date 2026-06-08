Phản ứng của Nga sau thư ngỏ hòa bình của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Pravda).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay 8/6 tuyên bố diễn biến trên chiến trường, chứ không phải ngoại giao, sẽ quyết định hướng đi của cuộc xung đột hiện tại.

"Tôi không biết làm thế nào chúng ta có thể bàn về đàm phán trong bối cảnh này", ông Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo.

"Ngay lúc này, mọi thứ không phụ thuộc vào đàm phán, mà phụ thuộc vào hành động của những người hùng của chúng ta trên tiền tuyến”, ông Lavrov nói thêm.

Phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov củng cố lập trường mà ông đã nhiều lần đề cập: Moscow coi áp lực quân sự là công cụ chính để đạt được mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine.

Tuyên bố của nhà ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi nối lại đàm phán trong thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, bức thư của Tổng thống Zelensky đã được lan truyền khắp thế giới. Ngoại trưởng Nga cho rằng Tổng thống Zelensky không nên hành xử như vậy và điều này cho thấy Kiev không thực sự muốn đàm phán.

Trong thư ngỏ, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Putin tiếp tục các cuộc đàm phán song phương và đề xuất một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Sáng kiến ​​này sau đó được các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh hưởng ứng. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đưa ra một tuyên bố chung vào ngày 7/6, nêu rõ 5 điều kiện mà họ cho là cần thiết cho một "nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Trong số 5 điều kiện có lệnh ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện, và các cuộc đàm phán dựa trên giới tuyến hiện tại. Các đề xuất này không nhận được sự ủng hộ từ Moscow.

Ngoại trưởng Nga đặt câu hỏi về triển vọng đàm phán sau thỏa thuận mới về việc EU cung cấp vũ khí cho Kiev để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ukraine khẳng định việc đóng băng giới tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một lệnh ngừng bắn, trong khi Nga yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi một số khu vực ở vùng Donbass miền Đông như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào - một đề xuất mà Ukraine đã bác bỏ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ sáng kiến ​​của châu Âu trong cuộc họp báo hôm nay, cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang làm suy yếu lời kêu gọi hòa bình của chính họ bằng cách tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

“Tôi muốn chỉ ra rằng ông Macron, ông Starmer và ông Merz đều đang cố gắng nói về hòa bình. Đồng thời, họ cũng nhấn mạnh ý định hỗ trợ (Ukraine) sản xuất các loại vũ khí mới. Đây chẳng phải là sự mâu thuẫn trong tuyên bố của họ sao?”, ông Peskov nói, đề cập tới 3 nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian đã bị đóng băng kể từ tháng 2, khi Washington dành sự quan tâm cho cuộc chiến với Iran.

Trong bối cảnh đó, Kiev đã tăng cường kêu gọi châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong nỗ lực ngoại giao. Ông Zelensky đã nhiều lần lập luận rằng châu Âu phải trực tiếp tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến tương lai của Ukraine.

Moscow phát tín hiệu sẵn sàng cho một số hình thức tham gia của châu Âu nhưng đề xuất cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder đóng vai trò trung gian. Chính phủ Kiev và các nước châu Âu đã bác bỏ đề xuất này, viện dẫn mối quan hệ của ông Schroder với ông Putin.

Về phần mình, Tổng thống Putin đã bác bỏ thư ngỏ của Tổng thống Zelensky, nói rằng ông "không thấy có lý do gì để gặp” nhà lãnh đạo Ukraine.

Đáp lại, ông Zelensky cho rằng nhà lãnh đạo Nga một lần nữa chứng minh rằng ông không thực sự quan tâm đến việc chấm dứt xung đột.