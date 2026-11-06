Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Trong tuyên bố ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến một “thỏa thuận lớn” về Ukraine mà theo ông “có thể bao gồm toàn bộ châu Âu”.

Liên quan tới phát biểu của Tổng thống Trump, khi được hỏi về vai trò mà châu Âu có thể đảm nhận trong các cuộc đàm phán tương lai, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết châu Âu cần phải tham gia, nhưng cho đến nay, khu vực này vẫn chưa thể thống nhất được lập trường.

"Về các đề xuất từ phía châu Âu, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào. Chúng tôi cũng không biết đến sự tồn tại của bất kỳ đề xuất nào như vậy", ông Peskov phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp trực tuyến.

Theo ông Peskov, đối thoại với các quốc gia châu Âu sẽ là điều cần thiết khi những cuộc thảo luận chuyển sang vấn đề bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine, cũng như tương lai của hệ thống an ninh châu Âu.

"Vì các cuộc thảo luận cuối cùng sẽ đề cập đến hệ thống an ninh tương lai của châu Âu và bảo đảm an ninh chung cho cả Nga và Ukraine, nên việc đạt được thỏa thuận chắc chắn sẽ đòi hỏi phải đối thoại với các nước châu Âu ở một giai đoạn nào đó. Do đó, đối thoại với phía châu Âu là điều cần thiết”, ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết các nước châu Âu vẫn chưa thống nhất được ai sẽ là người đại diện để đối thoại với Nga.

“Họ (các nước châu Âu) thậm chí còn chưa quyết định được ai có thể thay mặt họ để đối thoại (với Nga). Như vậy, từ phía họ, chúng ta đang chứng kiến ​​sự do dự kéo dài và thái độ chưa sẵn sàng”, ông Peskov nhận định.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đang đến "rất gần".

"Đó sẽ là thỏa thuận lớn lao, tuyệt đẹp, và mọi người đều sẽ vô cùng phấn khích”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, đồng thời khẳng định cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ sớm chấm dứt.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi các đại diện của Nga và Ukraine có mặt tại Nhà Trắng để ghi nhận một lệnh ngừng bắn cục bộ do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian tại thành phố Oleshky ở phía nam Ukraine.

Điện Kremlin coi cuộc gặp giữa phái đoàn Nga, Đệ nhất phu nhân Mỹ và phái đoàn Ukraine tại Washington là một diễn biến tích cực.

"Bà Melania Trump và đội ngũ của mình đã dành nhiều công sức để triển khai chiến dịch nhân đạo tại Oleshky. Họ đã phối hợp cùng các quan chức phụ trách quyền con người của cả hai quốc gia (Nga và Ukraine)”, ông Peskov nêu rõ.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump và đội ngũ của mình đang nỗ lực thúc đẩy hòa đàm Nga - Ukraine. Các bên đã nhất trí nối lại đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine vào ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi.

Trong khi Kiev cho rằng châu Âu cần được tham gia vào tiến trình hòa bình Ukraine, Điện Kremlin mới đây tuyên bố châu Âu sẽ chưa tham gia vòng đàm phán 3 bên sắp tới.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 6/11 cho biết, các cuộc đàm phán của Mỹ với Ukraine, NATO và các đối tác châu Âu tại Brussels về đảm bảo an ninh cho Ukraine đã diễn ra hiệu quả và thực chất. Theo ông, phía Mỹ đang làm việc với cả hai bên để xây dựng các đề xuất nghiêm túc có thể giúp các cuộc đàm phán trở nên ý nghĩa và hiệu quả hơn.

Ông cho biết Tổng thống Trump đã có cuộc thảo luận thực chất với một số lãnh đạo châu Âu về việc thiết lập các điều kiện cho hòa bình lâu dài. Ông Kushner lưu ý, Washington sẽ tiếp tục các cuộc tham vấn theo khuôn khổ bao gồm Ukraine, NATO, EU và các đối tác châu Âu.