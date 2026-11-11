Người dân cầm cờ tại Iran (Ảnh: Reuters).

Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, chia sẻ với kênh truyền hình Al Mayadeen hôm 10/11 rằng, phía Iran đã yêu cầu Mỹ đưa ra phản hồi rõ ràng về các điều kiện mà Tehran đặt ra cho cho các cuộc đàm phán, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng.

Ông nhắc lại rằng Tehran đã đưa ra "7 điều kiện", nhưng "phản hồi ban đầu" từ phía Washington là "chưa thỏa đáng".

"Chúng tôi đã yêu cầu phía Mỹ đưa ra câu trả lời rõ ràng cho các điều kiện của mình, nhưng đến nay họ vẫn chưa thực hiện. Có lẽ họ sẽ phản hồi vào một thời điểm nào đó trong tương lai", ông Rezaei cho biết.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ không coi các điều kiện hiện tại của Iran trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột là thực tế, thậm chí ông gọi các yêu cầu từ Tehran là "phi lý".

"Tôi nghĩ rằng Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Vấn đề nằm ở chỗ các điều kiện mà họ liên tục đưa ra lại vô cùng phi lý. Hiện tại, họ thậm chí còn không có vẻ gì là nghiêm túc", nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris, sau cuộc họp của các Ngoại trưởng G7.

Tuy nhiên, theo ông Rubio, “điều đó hoàn toàn có thể thay đổi".

Ông Rubio khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.

"Nếu có thể đạt được một thỏa thuận, Tổng thống sẽ là người đầu tiên ủng hộ. Nhưng đó sẽ không phải là một thỏa thuận thiếu khôn ngoan hay tồi tệ", ông Rubio khẳng định.

Theo Ngoại trưởng Rubio, Iran đưa ra nhiều yêu cầu, trong đó có việc đòi Mỹ bồi thường.

"Chính họ mới là bên phải bồi thường, vì họ là những người đã gây bất ổn cho khu vực (Trung Đông) trong suốt thời gian dài. Họ còn đòi cả tiền mặt - điều mà Tổng thống đã khẳng định sẽ không bao giờ xảy ra", ông Rubio nói thêm.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định đề xuất của Tehran đang được đặt trên bàn đàm phán, đồng thời hối thúc Nhà Trắng chọn con đường ngoại giao.

Các điều kiện do Iran đưa ra bao gồm: chấm dứt hành động thù địch trên mọi mặt trận, bao gồm ở Li Băng, dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ (đặc biệt đối với dầu mỏ và xuất khẩu), giải phóng tài sản bị đóng băng, bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt phong tỏa hải quân Mỹ đối với các cảng Iran, chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Iran, giảm sự hiện diện quân sự Mỹ và không can thiệp nội bộ, bảo đảm liên quan đến eo biển Hormuz và tự do hàng hải.

Theo đề xuất này, nếu đạt được thỏa thuận, Washington sẽ thực hiện các bước đi ban đầu ngay trong ngày đầu tiên, tiếp đó là việc mở lại eo biển Hormuz vào ngày thứ hai. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ một số yêu cầu của Iran, gọi đây là những điều kiện “quá mức và hoàn toàn phi thực tế”. Trong khi đó, người phát ngôn của Tehran, ông Esmaeil Baghaei, mô tả đề xuất của Iran là “kế hoạch hợp lý nhất hiện có”, đồng thời cho rằng đề xuất này có thể khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 8/11 cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” nếu tiếp tục leo thang xung đột. Đồng thời, Tehran kêu gọi Washington chấp nhận đề xuất mở lại eo biển Hormuz, qua đó tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Tổng thống Donald Trump cho rằng khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran là “rất thấp”, với điều kiện Tehran ký kết một “thỏa thuận rất mạnh mẽ” với Mỹ.

Cuối tuần trước, Mỹ thực hiện các cuộc tấn công vào đảo Qeshm của Iran - khu vực nằm gần eo biển Hormuz. Trước đó, các hệ thống phòng không và trạm radar trên đảo Qeshm cũng trở thành mục tiêu tấn công của Washington.