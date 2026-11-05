Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/11 cho biết, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục thực thi các quyền hạn tổng thống và theo đuổi chính sách đối ngoại của Mỹ.

"Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thực thi các quyền hạn tổng thống và tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại của mình. Theo quan điểm của chúng tôi, mọi vấn đề khác đều là chuyện nội bộ của nước Mỹ", ông Peskov nêu rõ khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể ảnh hưởng đến lập trường của Điện Kremlin về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine hay không.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, việc đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ nhiều khả năng sẽ không gây ra tác động đáng kể đến các lợi ích của Nga.

“Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến lợi ích của chúng ta? Tôi cho rằng hiện tại điều đó sẽ không tạo ra tác động đáng kể nào", ông Medvedev viết trên kênh Telegram.

"Chúng ta chủ yếu quan tâm đến hai vấn đề: cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt", ông Medvedev nêu rõ, đồng thời cho biết Ukraine không phải lúc nào cũng chấp thuận lập trường của Mỹ và hậu quả từ các lệnh trừng phạt thậm chí có thể gây tổn hại nặng nề hơn cho chính nước Mỹ.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên hôm 4/11, khi được hỏi liệu việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ có thể làm chệch hướng đối thoại giữa Moscow và Washington hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết: “Tổng thống Trump vẫn tại nhiệm, và chúng tôi chân thành hy vọng rằng ông ấy sẽ tiếp tục các nỗ lực kiến ​​tạo hòa bình của mình”.

“Đã có những tiến triển đạt được và một vòng đàm phán ba bên khác sẽ sớm diễn ra”, ông Peskov xác nhận.

Khi được hỏi liệu Quốc hội khóa mới có thể cản trở các sáng kiến ​​ngoại giao của Tổng thống Trump hay không, ông Peskov từ chối đưa ra suy đoán, đồng thời cho rằng đây là “công việc nội bộ của nước Mỹ”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định lập trường của Moscow đối với vấn đề Ukraine cũng như chính sách đối ngoại nói chung sẽ không thay đổi, bất kể những diễn biến chính trị tại Mỹ ra sao. Ông cũng nhận định cách tiếp cận của các lãnh đạo đảng Dân chủ đối với Nga là không tích cực.

Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến ​​sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11. Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn Moscow.

Ông Peskov cho biết các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi sẽ tập trung vào các bảo đảm an ninh song phương, trong đó các nội dung chi tiết sẽ được thảo luận kín.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng các bảo đảm an ninh phải mang tính chất song phương, đồng thời nhắc lại quan điểm của Moscow rằng an ninh của quốc gia này không được gây tổn hại đến an ninh của quốc gia khác.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc giảm leo thang căng thẳng và các biện pháp nhân đạo.

Ông Peskov cũng dành lời khen ngợi cho các sáng kiến ​​nhân đạo của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Gần đây, bà Melania đã góp phần thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 6 ngày tại tỉnh Kherson.

Các đội ngũ nhân đạo từ cả Nga và Ukraine đã tận dụng khoảng thời gian ngừng giao tranh này để vận chuyển các nhu yếu phẩm thiết yếu và sơ tán gần 800 dân thường.

Dự kiến ​​vào ngày 5/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ trực tiếp gặp đại diện từ Nga và Ukraine tại Nhà Trắng để thảo luận về sáng kiến ​​nhân đạo này.