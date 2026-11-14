Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Theo Kyiv Post, ông Zelensky nói đây là lần đầu tiên trong các cuộc đàm phán, quan chức Mỹ nêu ra câu hỏi về việc Ukraine có sẵn sàng rút khỏi Donbass để trở thành một phần của liên minh NATO.

Trước đó, Ukraine đã khẳng định sẽ không rút lui hay từ bỏ lãnh thổ. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho biết bất kỳ gói thỏa thuận cụ thể nào kết hợp việc gia nhập NATO, các cam kết bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc và nguồn tài chính tái thiết đất nước đều sẽ được đưa trực tiếp ra lấy ý kiến người dân Ukraine.

"Nếu phía Mỹ xác nhận đề xuất này với chúng tôi cùng các đối tác NATO khác, tôi sẽ hỏi ý kiến người dân: chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận? Tôi không có quyền tự mình quyết định mà không làm điều đó. Tuy nhiên, cần có những điều khoản cụ thể, mà hiện chưa có, và tất cả vẫn đang được thảo luận", ông Zelensky nói.

Theo ông, nếu có đề xuất như vậy, ông sẽ đối thoại công khai với người dân và nói rằng: "Hãy nhìn xem, chúng ta đang ở đâu, tất cả các đối tác đã đoàn kết như thế nào và họ hình dung những bước tiếp theo ra sao".

Ông Zelensky giải thích Kiev và các đối tác quốc tế đang đàm phán về một gói bảo đảm an ninh toàn diện, bao gồm những cam kết cụ thể từ NATO và Liên minh châu Âu (EU); một lực lượng quân đội Ukraine hùng mạnh với quân số và trang bị vũ khí được bảo đảm; cùng nguồn hỗ trợ tài chính cho kế hoạch phục hồi đất nước sau chiến sự với các nguồn cấp vốn được xác định rõ ràng.

Tổng thống Ukraine cho rằng việc trở thành thành viên đầy đủ của NATO sẽ làm giảm nguy cơ một cuộc xung đột mới nổ ra. Theo ông, các bảo đảm an ninh dựa trên Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là mức tối thiểu cần thiết cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Ông Zelensky cho biết một số đối tác đã đề xuất các thỏa thuận an ninh song phương theo mô hình những cam kết của Mỹ với Israel hoặc các thỏa thuận quốc phòng mà Washington duy trì với các quốc gia Ả rập ở Trung Đông.

Theo ông Zelensky, Đan Mạch và các quốc gia Bắc Âu khác đang tích cực ủng hộ Ukraine gia nhập NATO. Ông cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu sẽ giúp liên minh mạnh hơn. Vì vậy, ông nhận định vấn đề kết nạp Ukraine vào NATO đã một lần nữa trở lại chương trình nghị sự ngoại giao.

Những phát biểu của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau vòng đàm phán 3 bên thứ hai do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (UAE) trong 2 ngày 10-11/11.

Các quan chức Nhà Trắng thông báo đạt tiến triển hướng tới một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn và khả năng các nước châu Âu tham gia đàm phán trong tương lai. Mặc dù vậy, những bất đồng về vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh hậu chiến vẫn chưa được giải quyết.

Vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine vẫn là một trong những chủ đề then chốt trong quan hệ giữa Kiev và liên minh. Trước đó, vào tháng 4, Tổng thư ký Mark Rutte từng tuyên bố rằng việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trong chương trình nghị sự của liên minh và vẫn có một số thành viên không đồng ý.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần phản đối kịch bản Ukraine gia nhập NATO, cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới an ninh của Nga.

Mặt khác, Nga cũng yêu cầu Ukraine chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi các khu vực mà Kiev đang kiểm soát ở vùng Donbass (gồm tỉnh Lugansk và Donetsk).

Một trong những điều kiện khác mà Nga đặt ra để hướng tới giải pháp hòa bình bền vững là Ukraine phải là một quốc gia trung lập và quân đội nước ngoài không được đóng quân tại Ukraine.