Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu ngày 1/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông hy vọng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán như vậy.

Ông nói thêm, Tổng thống Erdogan có các kênh liên lạc riêng với ông Putin, đó là lý do tại sao Ukraine ủng hộ tổ chức đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Zelensky coi đối thoại ở cấp cao nhất là "cần thiết", vì các cuộc tiếp xúc trước đây giữa các bên vẫn chưa giúp chấm dứt xung đột.

Theo người đứng đầu chính phủ Ukraine, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các tổng thống có thể giúp tìm ra giải pháp cho những vấn đề vẫn chưa được giải quyết ở cấp phái đoàn và các nhóm kỹ thuật. Ông Zelenskyy lưu ý, đây chính là lý do ông muốn gặp mặt ông Putin với tư cách là người đưa ra quyết định.

Ông cho biết thêm, trong số các chủ đề then chốt cho một cuộc gặp tiềm năng với ông Putin sẽ gồm vấn đề ngừng bắn dọc chiến tuyến và thiết lập một cơ chế giám sát tuân thủ thỏa thuận.

Hơn nữa, ở cấp tổng thống, ông tin rằng các vấn đề về đảm bảo an ninh cũng như việc tái thiết Ukraine và các lãnh thổ của nước này cũng nên được giải quyết.

Đồng thời, ông Zelensky khẳng định ông sẽ không đồng ý với các yêu cầu về nhượng bộ lãnh thổ Donbass hay công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga. Ông giải thích, những nhượng bộ như vậy sẽ đi ngược lại hiến pháp của Ukraine.

Ông Zelensky từ lâu đã đề xuất gặp trực tiếp Tổng thống Putin để thúc đẩy chấm dứt xung đột. Trước đó, ông từng đề xuất đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami (Mỹ) vào tháng 12 tới.

Về phía Nga, Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Putin chưa bao giờ từ chối đối thoại và có thể sẽ nhấc máy nếu ông Zelensky gọi điện.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cũng cho biết, ông Zelensky có thể đến Moscow nếu muốn đàm phán với ông Putin.

Phát biểu với báo giới hôm 1/11, ông Ushakov nhấn mạnh, các vòng đàm phán đầu tiên về giải pháp cho vấn đề Ukraine nên được tổ chức theo định dạng 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine.

"Chúng ta cần bắt đầu chính xác theo cách này, bởi vì chúng ta đã có các tiếp xúc làm việc với phía Mỹ. Do đó, ít nhất các vòng đàm phán đầu tiên nên diễn ra theo định dạng 3 bên", ông Ushakov nói.

Moscow đã nhất trí nối lại đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine. Điện Kremlin cho biết, cuộc đàm phán sẽ diễn ra sau ngày 4/11 và có thể tại Abu Dhabi.