Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Theo Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 7/11 cam kết sẽ có thêm những “quyết định về nhân sự” tại Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), sau nghi vấn tham nhũng khiến một số quan chức cấp cao bị sa thải.

Các cơ quan chống tham nhũng Ukraine trong tuần này đã công bố cáo buộc nhằm vào một số quan chức cấp cao trong ngành an ninh và thực thi pháp luật, nghi ngờ họ giúp che giấu cho một đường dây tội phạm quy mô lớn.

Trong bài phát biểu tối 7/11, ông Zelensky gọi những hành vi phạm tội bị cáo buộc, nằm trong cuộc điều tra đang được mở rộng của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và cơ quan phối hợp với cục này, là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

“Đã có những trường hợp bị sa thải tại Cơ quan An ninh Ukraine vì vụ việc này, và sẽ còn có những quyết định nhân sự khác”, Tổng thống Zelensky nói, đồng thời cho biết ông kỳ vọng cuộc điều tra sẽ được tiến hành đầy đủ và có kết quả.

Trong tuần này, SBU đã cách chức 2 quan chức cấp cao, trong bối cảnh nước này đang thực hiện cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn.

Theo thông báo, Giám đốc SBU Oleksandr Poklad đã ra lệnh cách chức 2 sĩ quan cấp cao có liên quan đến cuộc điều tra do NABU tiến hành.

SBU cho biết ông Poklad kỳ vọng cuộc điều tra sẽ được tiến hành “minh bạch, khách quan và công tâm”, cho thấy cơ quan này sẵn sàng hợp tác với NABU.

Cuộc điều tra này nhằm vào một mạng lưới tội phạm bị cáo buộc hối lộ các nhân viên thực thi pháp luật để có thể được vận hành những trung tâm lừa đảo qua điện thoại, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và các hành vi phạm tội bạo lực.

SBU cho biết các hoạt động điều tra đang được tiến hành trong khuôn khổ một số vụ án hình sự. “Cơ quan An ninh ủng hộ một cuộc điều tra khách quan, công tâm và đang hợp tác với các hoạt động tố tụng”, thông cáo nêu rõ.

Ngày 6/11, một tòa án Ukraine đã ra lệnh bắt giữ, cho phép tại ngoại nếu nộp tiền bảo lãnh, đối với một cựu tướng SBU bị tình nghi có liên quan đến vụ án.

Hai quan chức cảnh sát và một nghi phạm khác cũng bị tòa án ra lệnh tạm giam trong tuần này.

Ông Zelensky cho biết đã đề xuất một dự luật mới, theo đó yêu cầu tất cả nhân viên SBU, cơ quan có quyền hạn rộng trong lĩnh vực thực thi pháp luật và quân sự, phải công khai kê khai tài sản.

Việc kê khai tài sản có thể sẽ là công cụ hữu hiệu để chống tham nhũng tại Ukraine. Việc đối phó hiệu quả với tham nhũng là một trong những điều kiện tiên quyết để Ukraine đủ điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu, và mọi trở ngại trong nỗ lực này có thể làm chậm tiến trình gia nhập của Kiev.

Ukraine trong nhiều năm qua đã tỏ ra quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu này và đã phanh phui nhiều vụ việc tham nhũng cũng như bắt giữ quan chức cấp cao bị cáo buộc phạm tội.