Ông Trump xúc tiến cuộc gặp với ông Kim Jong-un

Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Donald Trump đã trao đổi với các cố vấn về khả năng tiến hành cuộc hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á tiếp theo của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo các nguồn tin, ông Trump có thể sẽ công du châu Á vào tháng 11 để tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc. Tuy nhiên, WSJ cho biết hiện chưa có kế hoạch chính thức nào cho cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

WSJ đưa tin ông Trump coi cuộc gặp với ông Kim Jong-un là cơ hội để nối lại đối thoại và tìm cách thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy vậy, theo WSJ, các chuyên gia và một số quan chức Mỹ không kỳ vọng cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ đạt được tiến triển đáng kể.

Một nguồn tin tại Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa ông Trump và Kim Jong-un sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp.

WSJ cho biết Tổng thống Mỹ từng muốn hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến công du châu Á năm 2025. Khi đó, Bình Nhưỡng phát tín hiệu với Washington rằng họ sẵn sàng cho một cuộc gặp, nhưng hai bên không thể giải quyết các vấn đề hậu cần trong khoảng thời gian gấp rút, theo WSJ.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 17/8, Tổng thống Trump cho biết ông “rất hòa hợp” với ông Kim Jong-un. Ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên luôn đối xử với ông "bằng sự tôn trọng sâu sắc".

"Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, thực ra là hai dịp chính, đã trò chuyện và dành thời gian cùng nhau. Tôi hiểu ông ấy. Ông ấy hiểu tôi", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump đã có 3 cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên: cuộc gặp đầu tiên tại Singapore vào tháng 6/2018, cuộc gặp thứ hai tại Hà Nội vào tháng 2/2019 và cuộc gặp thứ ba tại làng biên giới liên Triều Panmunjom vào tháng 6/2019.

Các động thái của Tổng thống Trump càng củng cố những đồn đoán về mong muốn của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc khôi phục hoạt động ngoại giao cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Hồi tháng 6, ông Trump cũng đăng trên mạng xã hội một bức ảnh về cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Singapore năm 2018.

Trong khi đó, ông Trump chỉ đạo Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ cắt giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc.

Ông Trump nói rằng, trên cơ sở mối quan hệ "rất tốt" với ông Kim Jong-un, ông "không hài lòng" khi Mỹ đồng ý tham gia các cuộc tập trận này.

Theo ông Trump, các cuộc tập trận giữa hai đồng minh "không chỉ tốn kém" mà còn gửi tín hiệu "hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch" tới Triều Tiên.

Sau khi ông Trump yêu cầu thu hẹp quy mô tập trận, quân đội Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận chung với Mỹ sẽ kết thúc sớm một tuần.

Cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield (UFS) giữa Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu vào ngày 17/8 và dự kiến kéo dài 10 ngày theo kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc sau đó xác nhận cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 21/8, đồng nghĩa với việc sự kiện này đã bị cắt giảm một nửa thời lượng.

Quân đội Hàn Quốc cho biết quyết định "điều chỉnh một phần thời gian và quy mô" của cuộc tập trận UFS được đưa ra "theo yêu cầu của phía Mỹ”.