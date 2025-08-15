Ông Trump và ông Putin kết thúc 3 giờ họp kín, đang họp báo chung

- Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt tại Alaska, lần đầu sau 6 năm - Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại căn cứ không quân Elmendorf-Richardson - Hai quan chức mỗi bên dự họp cùng Tổng thống - Hội nghị dự kiến kéo dài 6-7 giờ, trọng tâm thảo luận là vấn đề Ukraine - Hai Tổng thống họp báo chung sau hội nghị

Tổng thống Trump bắt tay Tổng thống Putin (Ảnh: AFP).

Một trong những mục tiêu chủ chốt của cuộc gặp là nhằm tìm kiếm tiếng nói chung có thể dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài cho cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm ở Ukraine.

Đây là lần đầu tiên trong một thập niên ông Putin đến Mỹ, và cũng là chuyến công du Alaska đầu tiên của một Tổng thống Nga.

Đây cũng là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa 2 nguyên thủ của Nga và Mỹ kể từ tháng 6/2021, khi Tổng thống Putin gặp Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Joe Biden tại Geneva.

Theo thông báo trước đó của Điện Kremlin, hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu bằng phần trao đổi riêng giữa 2 nhà lãnh đạo, trong đó chỉ có họ và 2 phiên dịch viên. Sau đó, các thành viên trong phái đoàn, mỗi bên gồm 5 người, sẽ tham gia vào cuộc họp.

Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại căn cứ hỗn hợp Elmendorf-Richardson của quân đội Mỹ ở Anchorage, Alaska, vào 11h sáng ngày 15/8 giờ Alaska (2h sáng ngày 16/8, giờ Việt Nam).

Phái đoàn Nga gồm: Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov và Đặc phái viên Tổng thống về đầu tư và hợp tác kinh tế Kirill Dmitriev. Mỹ chưa công bố thành phần phái đoàn.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về các chủ đề liên quan tới chiến sự Ukraine như: Các điều khoản ngừng bắn, an ninh và bảo đảm cho Ukraine.

Ngoài ra, 2 nhà lãnh đạo có thể bàn bạc về vấn đề liên quan tới hợp tác kinh tế ở Bắc Cực, thỏa thuận hạt nhân mới giữa 2 cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, cuộc gặp sẽ là cơ hội để Tổng thống Trump “ngồi xuống với Tổng thống Nga và xem có thể đạt được tiến triển gì để thúc đẩy việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và khôi phục hòa bình hay không".

Bà nhấn mạnh, Mỹ có rất nhiều công cụ để giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, bao gồm các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh ông Trump luôn ưu tiên phương án ngoại giao và đàm phán.

Mặt khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ước tính khả năng thành công của cuộc gặp sắp tới với ông Putin tại Alaska là 75%.

Trong khi đó, Tổng thống Putin đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Putin cũng hy vọng trong các giai đoạn đàm phán tiếp theo, Nga và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Trước khi cuộc họp diễn ra, Ukraine đã nêu rõ quan điểm là họ không muốn nhượng lãnh thổ, muốn được đảm bảo an ninh.