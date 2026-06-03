Ông Trump nói về liên danh tranh cử tổng thống “bất khả chiến bại” năm 2028

Phó Tổng thống JD Vance (bên trái) và Ngoại trưởng Marco Rubio (bên phải) đều được xem là ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2028 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio cùng tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2028 sẽ là liên danh tranh cử bất khả chiến bại.

“Tôi nghĩ rằng JD và Marco, với tư cách là một liên danh (tranh cử), sẽ rất khó bị đánh bại”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 3/6.

“Tôi quan sát họ làm việc cùng nhau, họ rất hòa thuận”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, ông Trump từng nhắc tới Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Rubio như một “đội hình trong mơ” trong cuộc bầu cử tổng thống 2 năm tới.

“Đó là một liên danh hoàn hảo", ông Trump nhấn mạnh.

Cả ông Vance và ông Rubio đều được xem là ứng cử viên cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028.

Bài phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Rubio tại Nhà Trắng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các thành viên đảng Cộng hòa, thậm chí cả một số thành viên đảng Dân chủ. Họ đánh giá cao bài phát biểu trôi chảy của ông, bao gồm cả những câu nói dí dỏm và một đoạn nhạc hip-hop thập niên 1990 để mô tả lập trường đàm phán của Iran.

Ông Vance và ông Rubio đã thay phiên nhau phát biểu tại các cuộc họp báo của Nhà Trắng để bảo vệ chính quyền Tổng thống Trump trước nhiều câu hỏi khác nhau, bao gồm cả cuộc chiến gây tranh cãi ở Iran.

Các chiến lược gia và nhà quan sát chính trị đã nhiều lần đặt câu hỏi liệu ông Trump sẽ ủng hộ ông Vance hay ông Rubio hoặc thúc đẩy hai người cùng tranh cử trong một liên danh.

Ông Rubio từng phát động chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2016 nhưng đã đình chỉ chiến dịch sau khi thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Sau đó, ông Rubio quay lại Thượng viện, nơi ông từng phục vụ trước khi tham gia chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2.

Ông Vance khi đó đang ở giữa nhiệm kỳ đầu tiên tại Thượng viện trước khi được ông Trump mời tham gia liên danh tranh cử tổng thống.

Cả hai đã liên tục được hỏi về ý định đối với cuộc bầu cử năm 2028, nhưng chưa ai bày tỏ ý định khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống. Thay vào đó, họ cho biết mục tiêu hiện tại là tập trung vào công việc của chính quyền đương nhiệm.

Tuy nhiên, vào tháng 12/2025, ông Rubio nói với Vanity Fair rằng ông sẽ là “một trong những người đầu tiên ủng hộ” ông Vance nếu phó tổng thống quyết định tranh cử vị trí lãnh đạo Nhà Trắng trong tương lai.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục thăm dò phản ứng của công chúng đối với 2 quan chức cấp cao này trong chính quyền.

Ông Trump đã nhiều lần dành lời khen cho ông Vance và ông Rubio.

Vào tháng 3, Tổng thống Trump nói với các phóng viên: “Ông Marco Rubio đang làm rất tốt. Tôi nghĩ ông ấy sẽ được ghi nhận là ngoại trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông ấy thành công ở bất cứ nơi nào mình đảm nhiệm".

Ông Trump cũng nói rằng Phó Tổng thống Vance “là người hoàn hảo”.