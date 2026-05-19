Ông Trump hoãn tấn công Iran, tuyên bố triển vọng đạt thỏa thuận hạt nhân

"Dường như có một cơ hội rất tốt để họ có thể giải quyết được vấn đề. Nếu chúng tôi có thể làm được điều đó mà không cần phải dội bom vào họ, tôi sẽ rất hạnh phúc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.

Ông cho biết Mỹ "có thể sẽ hài lòng" nếu có thể đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông nói thêm, ông đã hoãn các cuộc không kích đã lên kế hoạch vào Iran sau một "diễn biến rất tích cực" trong các cuộc đàm phán, và có "cơ hội rất tốt" để các bên có thể đạt được một thỏa thuận.

“Tôi đã được Ả rập Xê út, Qatar, UAE và một số nước khác hỏi liệu chúng tôi có thể hoãn lại trong 2 hoặc 3 ngày, một khoảng thời gian ngắn, vì họ nghĩ rằng họ đang tiến rất gần đến việc đạt được một thỏa thuận. Nếu chúng tôi có thể làm được điều đó, nghĩa là Iran không có vũ khí hạt nhân nào và nếu họ hài lòng, tôi nghĩ chúng ta có thể cũng sẽ hài lòng”, ông Trump cho biết.

Ông nhấn mạnh: “Đây là một diễn biến rất tích cực. Nhưng chúng ta sẽ xem liệu nó có mang lại kết quả gì hay không. Chúng ta từng có những khoảng thời gian mà chúng ta nghĩ khá gần với một thỏa thuận và rồi, nó đã không thành công”.

“Chúng tôi sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Vì vậy, tôi đã được 3 quốc gia này cùng những nước khác gọi điện. Họ đang làm việc trực tiếp với người của chúng ta, và ngay lúc này là với Iran. Và dường như có một cơ hội rất tốt để họ có thể giải quyết được vấn đề”, ông cho hay.

Tổng thống Trump nói thêm rằng Mỹ đã thông báo cho Israel và một số quốc gia Trung Đông khác về quyết định hoãn các cuộc không kích vào Iran vốn được lên kế hoạch thực hiện vào ngày 19/5.

Đồng thời, Mỹ hy vọng Iran sẽ cung cấp các cam kết bằng văn bản rằng Tehran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nêu rõ bất kỳ thỏa thuận khả thi nào với Mỹ cũng phải đảm bảo chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản đóng băng của Iran.

Ông nhấn mạnh, chính Mỹ là bên đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn và đàm phán, và Iran chưa bao giờ tìm kiếm các cuộc đàm phán với Washington trong suốt cuộc chiến này.

Ông xác nhận các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra và các bên gửi đề xuất của mình thông qua trung gian. Iran đã gửi đề xuất hòa bình 14 điểm mới nhất cho Mỹ, nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức.