Ông Trump dọa "xóa sổ" cầu, nhà máy điện Iran nếu không đạt thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phái đoàn Mỹ đang lên đường tới Islamabad, Pakistan để đàm phán với Iran.

“Các đại diện của tôi đang tới Islamabad, Pakistan. Họ sẽ có mặt ở đó vào tối mai để đàm phán”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social ngày 19/4. Các đại diện mà ông đề cập có đặc phái viên Nhà Trắng là Jared Kushner và Steve Witkoff. Hiện chưa rõ Phó Tổng thống JD Vance có tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Mỹ giống lần đàm phán cuối tuần trước không.

Tổng thống Trump nói Mỹ đã đưa ra một đề xuất mà ông mô tả là “rất công bằng và hợp lý”.

Ông Trump cho biết, ông yêu cầu Iran phải mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của nước này.

Ông đồng thời đưa ra lời cảnh báo đanh thép nếu đàm phán thất bại. “Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ đánh sập mọi nhà máy điện và mọi cây cầu tại Iran. Tôi sẽ không tử tế nữa”, ông Trump tuyên bố.

Ông nói thêm: “Chúng (các nhà máy điện, cây cầu của Iran) sẽ sụp đổ nhanh chóng nếu họ không chấp nhận thỏa thuận”.

Ông cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại eo biển Hormuz. Lệnh ngừng bắn này dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 22/4.

“Hôm qua, Iran đã quyết định nổ súng tại eo biển Hormuz, một sự vi phạm hoàn toàn đối với thỏa thuận ngừng bắn của chúng ta! Nhiều phát đạn đã nhắm vào một con tàu của Pháp và một tàu chở hàng của Vương quốc Anh”, ông cho hay.

Mặc dù cáo buộc Iran vi phạm lệnh ngừng bắn, ông Trump vẫn tin rằng 2 bên có thể đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

"Nó sẽ xảy ra thôi. Bằng cách này hay cách khác. Theo cách nhẹ nhàng hoặc theo cách cứng rắn. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra", ông Trump nói.

Ông Trump cho rằng các hành động của Iran quanh eo biển Hormuz là phản tác dụng, nói thêm rằng: “Iran vừa thông báo họ đang đóng cửa eo biển, nhưng lệnh phong tỏa của chúng ta đã đóng cửa eo biển này rồi. Họ đang giúp chúng ta mà không hề hay biết, và chính họ mới là những người chịu thiệt khi tuyến đường bị đóng, 500 triệu USD mỗi ngày! Mỹ không mất gì cả”.

Ông nói thêm, các mô hình vận tải biển đang thay đổi do kết quả này. “Thực tế là, ngay lúc này, nhiều con tàu đang hướng về phía Mỹ, Texas, Louisiana và Alaska để lấy hàng, đó là nhờ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)”, ông cho biết.