Ông Trump đặt đồ ăn nhanh, "tip" 100 USD cho người giao hàng

Tổng thống Donald Trump hôm 13/4 đã gọi 2 túi đồ ăn nhanh, món ăn mà ông yêu thích, tới Phòng Bầu dục thông qua một tài xế ứng dụng giao đồ ăn DoorDash và "tip" cho người này 100 USD.

Theo AP, đây là cách để ông Trump quảng bá một chính sách mà ông cho rằng mang lại các khoản hoàn thuế lớn cho những người Mỹ sống bằng tiền tip.

Sharon Simmons, mặc áo phông “DoorDash Grandma”, bước tới cửa bên ngoài Phòng Bầu dục và gõ cửa trước ống kính truyền thông. Ông Trump bước ra, nói: “Xin chào. Rất vui được gặp bạn”.

Trong gói chính sách thuế và chi tiêu do ông Trump ủng hộ được thông qua mùa hè năm ngoái, người Mỹ được tạm thời khấu trừ một phần thuế liên bang đối với thu nhập từ tiền tip. Chính sách này cho phép một số người lao động khấu trừ tối đa 25.000 USD, nhưng sẽ giảm dần đối với những người có thu nhập cao hơn.

Các quan chức đang tăng cường chiến dịch quảng bá trước Ngày Thuế vào 15/4, trong bối cảnh vấn đề này bị lu mờ nhiều tuần qua bởi cuộc xung đột ở Iran làm giá xăng tăng và nền kinh tế bị ảnh hưởng.

Hôm thứ Hai, Simmons, người mà DoorDash cho biết đến từ bang Arkansas, nói rằng việc thay đổi chính sách thuế đã giúp giảm thu nhập phải khai báo của bà. Sau đó bà nói với phóng viên rằng mình kiếm được hơn 11.000 USD tiền tip mỗi năm, dù con số tiết kiệm cụ thể khó xác minh vì không có hồ sơ thuế được cung cấp.

Khi một phóng viên hỏi liệu Nhà Trắng có trao tiếp tip một cách hậu hĩnh không, ông Trump rút một tờ 100 USD từ túi đưa cho bà với nụ cười.

Bà nhận tiền, cười và nói tiếp: “Có, rất hào phóng”, trong khi Tổng thống vỗ vai bà và tỏ ra hài lòng.

Ông Trump cũng mời Simmons và chồng bà tham dự một sự kiện thể thao dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng vào tháng 6. Sau đó, Nhà Trắng cho biết chính ông Trump đã đích thân mang đồ ăn, gồm bánh mì kẹp phô mai và khoai tây chiên, tới cho các nhân viên ở Cánh Tây.