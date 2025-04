Ông Putin so sánh tỷ phú Musk với huyền thoại không gian Liên Xô

Tỉ phú Mỹ Elon Musk (Ảnh: AFP).

Ông Putin ngày 16/4 cho biết niềm đam mê chinh phục sao Hỏa của ông Elon Musk khiến ông liên tưởng đến kỹ sư vũ trụ Sergey Korolev, người từng dẫn dắt các thành tựu không gian đầu tiên của Liên Xô, trong đó có việc đưa con người lần đầu lên quỹ đạo.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Bauman ở Moscow, ông Putin đặc biệt nhấn mạnh cam kết của tỷ phú Mỹ đối với hành trình khám phá sao Hỏa.

"Các bạn biết đấy, có một người ở Mỹ, tên là Musk, có thể nói ông ấy hoàn toàn mê hoặc sao Hỏa", ông Putin nói và so sánh động lực của CEO SpaceX với tầm nhìn của ông Korolev, tổng công trình sư đứng sau những thành tựu không gian đầu tiên của Liên Xô, bao gồm cả chuyến bay năm 1961 của phi hành gia Yuri Gagarin.

Ông Putin cho rằng những con người với sự tận hiến phi thường như vậy rất hiếm, nhưng tầm nhìn của họ thường sẽ được hiện thực hóa theo thời gian. "Cũng giống như những ý tưởng của ông Korolev và các nhà tiên phong của chúng ta đã từng trở thành hiện thực", ông nói.

Tổng thống Nga cũng chỉ ra những thách thức to lớn đối với một sứ mệnh có người lái lên sao Hỏa. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải quyết các vấn đề then chốt như bảo đảm an toàn lâu dài cho con người trong không gian sâu, phát triển phương pháp truyền tin mới và cung cấp nguồn năng lượng bền vững cho cơ sở hạ tầng tương lai trên hành tinh này.

Tháng trước, Kirill Dmitriev - người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga và là đặc phái viên kinh tế của ông Putin - đề xuất rằng Nga có thể cung cấp một nhà máy điện hạt nhân nhỏ và "các công nghệ tiên tiến khác" cho sứ mệnh sao Hỏa của ông Musk. Ông Dmitriev cho rằng kinh nghiệm của Nga trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân có thể hỗ trợ nhu cầu năng lượng cho dự án.

Moscow đã chính thức mời tỷ phú Musk hợp tác trong các sứ mệnh khám phá sao Hỏa. Ông Dmitriev gợi ý rằng các cuộc thảo luận với ông Musk có thể diễn ra trong thời gian tới, và sự hợp tác có thể tận dụng chuyên môn của hai cơ quan lớn là Roscosmos và Rosatom nhằm gia tăng hiệu quả và an toàn cho sứ mệnh.

"Liệu năm 2029 có thể trở thành cột mốc cho một sứ mệnh chung giữa Mỹ và Nga lên sao Hỏa không, Elon Musk? Trí tuệ và công nghệ của chúng ta nên phục vụ cho sự vinh quang của nhân loại, chứ không phải cho sự hủy diệt của nó", ông Dmitriev kêu gọi.

Cho tới nay, ông Musk, một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vẫn chưa lên tiếng về các đề nghị hợp tác từ Nga trong lĩnh vực không gian.

Bất chấp xung đột ở Ukraine và tình trạng đi xuống trong quan hệ Mỹ - Nga, hợp tác không gian giữa hai quốc gia vẫn phần lớn không bị gián đoạn. NASA và Roscosmos vẫn duy trì hợp tác và mới đây đã gia hạn thỏa thuận bay chéo trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đến năm 2026.

Trước đó, ông Putin gợi ý rằng các công ty Nga nên hợp tác với Elon Musk khi tỷ phủ này hoàn thành nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu và tinh gọn bộ máy liên bang ở Mỹ.