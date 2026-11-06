Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng cạnh Ngoại trưởng Marco Rubio trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Kansas ngày 1/11 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với báo New York Times ngày 5/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết kế hoạch của ông là làm việc cho Tổng thống Donald Trump cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ.

Phản hồi trước các thông tin cho rằng ông đang cân nhắc việc rời đi, Ngoại trưởng Rubio nói: “Thành thật mà nói, tôi không biết những thông tin đó từ đâu ra”.

“Tôi yêu công việc mình đang làm. Hơn nữa, mỗi khi nghe thấy có ai đó nói rằng tôi sắp rời bỏ công việc của mình, tôi lại thấy buồn cười. Tôi tự hỏi: “Công việc nào chứ?””, ông Rubio nói thêm.

Ngoại trưởng Rubio, quan chức đang giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Trump, đã từ chối trả lời các câu hỏi về việc liệu ông có cân nhắc tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không.

“Tôi sẽ không bàn luận gì thêm về năm 2028 nữa”, ông khẳng định trong cuộc phỏng vấn tại văn phòng ở Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Rubio từng cho biết ông sẽ ủng hộ Phó Tổng thống JD Vance nếu ông Vance ra tranh cử tổng thống.

“Ông JD là một người bạn rất thân của tôi. Nếu ông JD tranh cử tổng thống, tôi nghĩ ông ấy sẽ là một ứng viên xuất sắc. Tôi từng công khai tuyên bố và giờ xin khẳng định lại: tôi sẽ là người đầu tiên đăng ký ủng hộ ông ấy”, ông Rubio chia sẻ với kênh NBC News hồi tháng 5.

Trong một bài phân tích dài trên mạng xã hội vào ngày 4/11 sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Phó Tổng thống Vance đã đưa ra những nhận định đáng chú ý, qua đó cho thấy quan điểm khác biệt so với Tổng thống Trump.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc chiến với Iran là nguyên nhân dẫn đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Vance cũng cho biết các thành viên đảng Cộng hòa đã phản đối chính sách của chính quyền đối với Israel cũng như cách giải quyết vấn đề kinh tế. Trong khi đó, Tổng thống Trump luôn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel và bác bỏ những lo ngại về chi phí sinh hoạt.

Khi được hỏi liệu có đồng tình với đánh giá của Phó Tổng thống Vance hay không, ông Rubio đã khéo léo né tránh bằng cách nói rằng ông “không thực sự tham gia vào các vấn đề chính trị trong nước”.

Tại cuộc mít tinh chính trị ở Kansas vào ngày 1/11, ông Trump đã mời Rubio lên sân khấu và dành cho ông những lời tán dương nồng nhiệt, thậm chí còn nói đùa rằng có lẽ ông sẽ phải sa thải ông Rubio vì ngoại trưởng Mỹ đã trở nên “quá nổi tiếng”. Ông Rubio đã có bài phát biểu ngắn gọn, trong đó ca ngợi ông Trump vì đã giữ cho người dân Mỹ được an toàn.

Ngoại trưởng Rubio giải thích lý do ông có mặt tại cuộc mít tinh - với tư cách là quan chức phụ trách an ninh quốc gia tháp tùng Tổng thống - và thừa nhận rằng ông Trump từng đề cập đến cuộc chiến Iran như một yếu tố tác động đến các cuộc bầu cử.

“Tôi thừa nhận giá xăng dầu tăng cao không phải là điều mà một ứng cử viên có thể dùng để vận động tranh cử hay khoe khoang”, ông nói.

Dù vậy, ông Rubio cho rằng ông Trump “xứng đáng được ghi nhận” vì đã thực hiện những hành động mà ông cho là cần thiết, ngay cả khi những hành động đó không được lòng cử tri.

“Xét cho cùng, đó chính là cái giá của người lãnh đạo. Họ sẵn sàng thực hiện những việc có thể không được ủng hộ về mặt chính trị hay không mang lại lợi ích tức thời, nhưng lại là những điều cần thiết cho đất nước và tương lai lâu dài của quốc gia đó”, ông Rubio nhấn mạnh.