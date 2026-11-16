Ông Jensen Huang (Ảnh: Reuters).

Đây là nỗ lực nhằm kêu gọi đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia, chỉ vài ngày sau khi ông từ chức tại tập đoàn sản xuất chip trị giá hàng nghìn tỷ USD này.

Bức thư đề nghị các thành viên hội đồng quản trị công ty “đưa ông Jensen trở lại trong khi mở một cuộc điều tra độc lập xác minh sự việc” đến nay đã thu hút được hơn 158.000 người ký vào.

Việc ông Huang từ chức tuần trước đã khép lại 33 năm ông lãnh đạo tập đoàn AI khổng lồ do chính ông đồng sáng lập, sau những tiết lộ rằng ông có các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã yêu cầu ông Huang và Nvidia ra điều trần trước Quốc hội để giải thích liệu an ninh quốc gia Mỹ có bị đặt vào tình thế nguy hiểm hay không, liên quan tới mối quan hệ của ông với người phụ nữ khác.

Theo các nguồn tin, ông Jensen Huang và những lãnh đạo khác của Nvidia dường như đã đồng ý ra điều trần trước Quốc hội, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Cuối tuần trước, hai cổ đông lớn của Nvidia là các nhà đầu tư Brad Gerstner và Gavin Baker kêu gọi hội đồng quản trị để ngỏ “mọi phương án” với việc bổ nhiệm người điều hành mới cho Nvidia.

Tuy nhiên, tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng Nvidia nên tìm kiếm người lãnh đạo tiếp theo từ “bên ngoài” công ty để tiến hành cải tổ. Ông Bessent cho biết muốn Nvidia và cuộc điều tra nội bộ của công ty về hành vi của ông Jensen Huang đưa ra câu trả lời trong vòng 10 ngày tới.

Bên cạnh tỷ phú Elon Musk, những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghệ ký tên vào bức thư kêu gọi ông Huang trở lại còn có Tim Sweeney, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành hãng phát hành trò chơi điện tử Epic Games, và Garry Tan, Chủ tịch Y Combinator, vườn ươm doanh nghiệp nổi tiếng nhất San Francisco.

Một người ký tên khác là Travis Kalanick, đồng sáng lập Uber. Ông viết rằng ông Huang “đã mắc sai lầm, nhưng tôi không cho rằng bất cứ điều gì ông ấy đã làm nghiêm trọng đến mức phải tách ông khỏi công ty của mình”.

Hơn 7.500 người ký tên tự xác nhận là nhân viên Nvidia, tương đương 18% tổng số lao động của công ty.

Sự ủng hộ này cho thấy vị thế đặc biệt của ông Huang, người được xem là một trong những nhân vật đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của ngành AI. Dưới sự lãnh đạo của ông, Nvidia trở thành nhà đầu tư có vai trò then chốt tại Thung lũng Silicon, rót vốn cho các trung tâm dữ liệu và công ty khởi nghiệp.

Trong những ngày qua, các doanh nhân và tỷ phú Mỹ đánh giá cao vai trò của ông Huang trong ngành AI tại Mỹ. Ông Huang được đánh giá là đã trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) khi nhu cầu đối với các dòng chip của công ty tăng vọt.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, bất chấp những lời kêu gọi phục chức cho ông Jensen, việc đưa ông trở lại không đơn giản trong bối cảnh hiện tại. Hội đồng quản trị của Nvidia sẽ phải tiến hành bỏ phiếu để đưa ông trở lại. Theo điều lệ công ty, đa số thành viên hội đồng quản trị đương nhiệm nắm quyền quyết định ai sẽ giữ các vị trí điều hành cấp cao.