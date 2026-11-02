Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Miranda Devine của New York Post, Tổng thống Trump tiếp tục bày tỏ mong muốn có thể tiếp tục tranh cử khi nhiệm kỳ 2 kết thúc vào 2 năm tới.

“Nghe này, tôi rất muốn tranh cử một lần nữa nếu có cơ hội. Nhưng ngôn từ trong hiến pháp rất chặt chẽ. Tôi rất muốn tranh cử”, ông Trump nói.

“Trước đó, có một cuộc thăm dò cho thấy tôi vượt xa tất cả mọi người. Tôi rất muốn tranh cử. Nhưng điều đó không sao. Các bạn biết đấy, chúng ta còn hơn 2 năm nữa, đó là khoảng thời gian dài. Chúng ta có thể làm được nhiều việc trong khoảng thời gian đó”, nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Trump nói về việc muốn tiếp tục tranh cử vào năm 2028.

Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ quy định rằng một tổng thống chỉ được đắc cử vào chức vụ này tối đa hai lần. Ông Trump lần đầu đắc cử tổng thống vào năm 2016.

Năm ngoái, ông Trump thừa nhận mình bị cấm đảm nhiệm nhiệm kỳ tổng thống thứ 3. Trả lời các phóng viên trước khi lên Không Lực Một, ông nói: “Tôi cho rằng nếu các bạn đọc Hiến pháp, mọi thứ khá rõ ràng. Tôi không được phép tranh cử. Thật đáng tiếc. Ý tôi là, thật đáng tiếc. Nhưng chúng ta có rất nhiều người tài giỏi”.

Một số thành viên khác trong chính quyền ông Trump cũng được nhắc đến như những nhân vật có khả năng tham gia tranh cử năm 2028, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Ông Vance, 42 tuổi, chia sẻ với nhà báo Mark Halperin trong cuộc phỏng vấn tháng trước rằng ông Trump có thể hoàn toàn ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028 của ông.

“Tôi cho rằng sự ủng hộ của ông Trump có sức nặng lớn hơn bất kỳ sự ủng hộ chính trị nào trong lịch sử, chính vì điều đó. Rõ ràng, cử tri sẽ là người quyết định. Ông Donald Trump chỉ là một trong số nhiều người có quyền bỏ phiếu, nhưng tôi cho rằng sự ủng hộ của ông ấy vẫn có sức ảnh hưởng lớn nhất. Tôi nghĩ nếu tôi tranh cử, Tổng thống sẽ ủng hộ tôi”, ông cho biết.