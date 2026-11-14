Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong thông điệp đầu tiên về lệnh tạm dừng hoạt động cất cánh của các chuyến bay trên toàn quốc, được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành vài giờ trước đó, Tổng thống Donald Trump nói với phóng viên Peter Doocy của Fox News rằng sự việc dường như không phải do một cuộc tấn công mạng hay vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

"Ông ấy nói sự việc dường như không phải là một cuộc tấn công mạng, không liên quan đến AI hay bất cứ điều gì tương tự. Tôi đã hỏi ông ấy theo một vài cách khác nhau và ông ấy đều nói rằng có vẻ không phải như vậy", ông Doocy nói trong chương trình phát sóng hôm 13/11.

Ông Doocy cho biết thêm, chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về lệnh tạm dừng hoạt động hàng không. Ông Trump cũng cam kết sẽ thông báo cho Fox News nếu có bằng chứng về một cuộc tấn công mạng.

"Thay vào đó, ông ấy nói sự việc dường như xuất phát từ tình trạng nhiều thiết bị cũ kỹ, hỏng hóc trong hệ thống hạ tầng mà FAA dựa vào để duy trì hoạt động của máy bay trên bầu trời", ông Doocy nói tiếp.

Phóng viên này cho biết thêm, một số thiết bị của FAA đã có tuổi đời hơn 50 năm và cơ quan này từng trao đổi với Quốc hội về việc thay thế chúng.

Mỹ dỡ bỏ lệnh tạm ngừng hoạt động cất cánh

Trong một diễn biến khác, FAA ngày 13/11 đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn quốc sau khi sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu gây hỗn loạn tại các sân bay.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết không phận nước này được mở cửa trở lại lúc 20h15 ngày 13/11 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, ông cảnh báo các chuyến bay khởi hành sẽ được nối lại dần dần và các hãng hàng không cần thêm thời gian để khôi phục hoạt động bình thường.

"Quá trình này sẽ diễn ra chậm", ông Duffy nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Theo dữ liệu của FlightRadar24, hơn 6.600 chuyến bay đã bị hủy và 8.600 chuyến bị hoãn, trong khi thêm 1.500 chuyến bay dự kiến vào ngày 15/11 cũng đã bị hủy. Các chuyên gia hàng không nhận định việc tạm dừng hoạt động cất cánh của máy bay trên toàn quốc trong 4 giờ có thể khiến lịch trình của các hãng hàng không bị xáo trộn trong nhiều ngày.

Ông Duffy cho biết hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay trên khắp nước Mỹ.

Sự cố mới nhất này là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy những vấn đề mà hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ đang phải đối mặt.

Ông Duffy cho biết sự cố bắt đầu lúc 15h36 ngày 13/11, khi các trung tâm kiểm soát không lưu gặp tình trạng hoạt động không ổn định ở hệ thống radar và liên lạc. Các bộ chuyển mạch và bộ định tuyến truyền tải dữ liệu quan trọng bị quá tải, dẫn đến thông tin không nhất quán và buộc FAA phải đình chỉ các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc.

"Các bộ chuyển mạch và bộ định tuyến của chúng tôi thực sự bị quá tải dữ liệu, sau đó bắt đầu cung cấp thông tin không nhất quán. Vì vậy, chúng tôi đã phải tắt hệ thống", ông Duffy nói.

Ông nhấn mạnh hệ thống không có thời điểm nào mất hoàn toàn khả năng liên lạc hoặc radar, nhờ đó các cơ quan chức năng vẫn có thể đưa hàng loạt máy bay hạ cánh an toàn.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ cho biết sự cố trước mắt đã được khắc phục và hoạt động bay giờ đây an toàn. Tuy nhiên, ông cảnh báo cần tiến hành cải tổ toàn diện hệ thống kiểm soát không lưu đã cũ kỹ để ngăn những sự cố tương tự tái diễn.

Ông Duffy đồng thời kêu gọi Quốc hội cấp 50 tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu nhằm ngăn chặn những sự cố gián đoạn tương tự xảy ra trong tương lai.

Trước khi sự cố xảy ra hôm 13/11, Nhà Trắng và Bộ Giao thông Mỹ đã kêu gọi Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách 30,1 tỷ USD để nâng cấp các sân bay và cơ sở hạ tầng kiểm soát không lưu đã xuống cấp trên cả nước.

"Vấn đề chúng ta đang gặp phải là hệ thống kiểm soát không lưu đã quá cũ kỹ. Hãy cấp ngân sách để chúng tôi sửa chữa hệ thống này", ông Duffy nói.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết đến nay "không có bằng chứng nào" cho thấy sự cố xuất phát từ một cuộc tấn công mạng hoặc một hệ thống AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát, dù các nhà điều tra chưa loại trừ khả năng nào trong hai khả năng này.

"Các dấu hiệu cho thấy sự cố xuất phát từ trục trặc cơ học, tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra", ông Mullin nói.

Ông cho biết thêm, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa trong quá trình điều tra.