cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

“Trong quá trình viết cuốn sách, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, một căn bệnh đã quá quen thuộc với hàng triệu người Mỹ và gia đình của họ… Có những ngày sức khỏe tốt hơn những ngày khác. Căn bệnh này không thể ngăn cản tôi, nhưng đôi khi nó khiến tôi chậm lại”, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ trên mạng xã hội ngày 8/11.

Ông viết thêm: “Thật đáng tiếc, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không thể tham gia nhiều buổi trò chuyện về cuốn sách như mong muốn. Tuy nhiên, tôi hy vọng những điều được viết trong sách sẽ tự nói lên giá trị của chúng”.

Cuốn hồi ký có tựa đề "Promise Me, America" (Hãy hứa với tôi, nước Mỹ) của ông Biden dự kiến sẽ phát hành vào ngày 17/11 tới. Đây là hồi ký về những năm tháng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

“Cuốn sách viết về những năm tháng của tôi trên cương vị tổng thống. Những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt, những quyết định tôi đã đưa ra và lý do tôi đưa ra chúng. Cuốn sách viết về chúng ta với tư cách là một quốc gia. Những giá trị mà chúng ta đại diện. Và vai trò của nước Mỹ trên thế giới”, ông Biden cho biết.

Ông Biden, 83 tuổi, làm tổng thống từ năm 2021 đến 2025. Sau khi rời nhiệm sở, ông sống khá kín tiếng trước những tin đồn rằng ông suy giảm năng lực trí tuệ khi còn tại vị.

Tháng 5 năm ngoái, chưa đầy 4 tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông tiết lộ bị ung thư tuyến tiền liệt. Thời điểm đó, văn phòng của ông cho biết ông dường như mắc một dạng ung thư "xâm lấn".

Đến tháng 8 năm nay, con trai của ông Biden, Hunter Biden, nói rằng bệnh ung thư của cha mình đã "di căn vào xương và xa hơn nữa”.

"Thật sự rất buồn khi chứng kiến cảnh này. Điều duy nhất tôi có thể nói về cha mình, về sức khỏe của ông vào lúc này, là tôi ước gì ông phàn nàn nhiều hơn, bởi vì tình hình hiện tại không hề tốt”, ông Hunter chia sẻ.

Ông Biden đã trải qua các đợt xạ trị. Hôm qua, cựu chính trị gia này cho biết, các bác sĩ "tiếp tục cảm thấy khả quan" về khả năng đáp ứng điều trị của ông.

Ông cũng gửi gắm thông điệp đến người Mỹ: "Khi gục ngã, hãy đứng dậy. Đó là một bài học tốt cho tôi. Và cho cả nước Mỹ. Đất nước chúng ta được xây dựng trên một ý tưởng. Một ý tưởng lớn hơn bất kỳ đại dương nào, mạnh mẽ hơn bất kỳ quân đội nào. Ý tưởng nào ư? Đó là tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng”.