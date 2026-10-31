Nữ tử tù Mỹ lần đầu lên tiếng sau vụ tiêm thuốc độc 2 lần không chết

Tử tù Christa Pike bước vào Tòa án Hình sự Quận Knox ở Knoxville, bang Tennessee vào tháng 12/2007 (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ sau vụ xử tử bất thành vào tháng trước tại bang Tennessee, tử tù Christa Pike, 50 tuổi, ngày 30/10 cho biết cô đang dần hồi phục, nhưng nhấn mạnh rằng “hồi phục không có nghĩa là mọi thứ đã ổn thỏa”.

“Kể từ đêm đó, chưa một giây phút nào trôi qua mà tôi không phải chịu đựng đau đớn. Cơ thể tôi đau nhức. Cánh tay, bàn tay, cổ họng tôi đều đau. Tôi vẫn gặp khó khăn khi nói chuyện”, Pike chia sẻ.

Pike đã sống sót sau khi nhân viên nhà tù 2 lần nỗ lực thực hiện án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Cô lĩnh án tử hình sau khi bị kết tội sát hại cô gái 19 tuổi Colleen Slemmer vào năm 1995.

Pike là người phụ nữ đầu tiên bị tử hình tại Tennessee trong 200 năm qua.

Tuy nhiên, theo lời các luật sư, nỗ lực thi hành án đã gặp rất nhiều khó khăn khi nhân viên nhà tù đặt đường truyền tĩnh mạch (IV) tiêm các liều pentobarbital. Pike trước đó từng cảnh báo chính quyền bang về tiền sử khó tìm tĩnh mạch của mình.

Ngay sau khi quá trình thi hành án thất bại, Pike phải thở máy. Các luật sư của Pike từng không tin rằng cô có thể sống sót. Tuy nhiên, cô đã tỉnh lại, sau đó bắt đầu có thể trò chuyện và đi lại với sự trợ giúp của người khác.

Trong chia sẻ mới nhất, Pike cho biết cô đã “chuẩn bị tâm thế đón nhận cái chết” thông qua việc thi hành án, nhưng cuối cùng, cô lại “tỉnh dậy một mình trong bệnh viện, trong trạng thái hoang mang và đau đớn”.

“Kể từ đêm đó, tôi gần như bị cách biệt trong khu y tế của nhà tù, tách rời khỏi những người khác và những mối liên hệ giữa con người với con người vốn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”, Pike cho biết thêm.

“Sự cô lập đó mang đến cho tôi một nỗi đau riêng biệt. Tôi đã dành 28 năm trong khu biệt giam và phần lớn những gì tôi đang trải qua hôm nay chính là sự lặp lại của hoàn cảnh đó”, nữ tử tù chia sẻ.

Sau vụ thi hành án tử hình thất bại, Thống đốc bang Tennessee, ông Bill Lee, đã tạm dừng án tử hình tiếp theo theo lịch trình của bang, ra lệnh kiểm tra độc lập vụ án của Pike. Ông cũng thông báo rằng người đứng đầu ngành quản lý trại giam của bang sẽ từ chức.

Pike là trường hợp duy nhất được biết đến sống sót sau một nỗ lực thi hành án tử hình hoàn chỉnh tại Mỹ. Các luật sư đang kêu gọi Thống đốc bang Tennessee giảm án cho nữ tử tù xuống thành tù chung thân không có khả năng được ân xá.