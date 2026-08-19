Nữ trợ lý trung thành của ông Trump: Từ bệnh nhân ung thư đến “máy in sống”

Tổng thống Donald Trump quan sát trợ lý Natalie Harp đặt máy tính phát bản tin về thị trường chứng khoán trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng (Ảnh: Francis ChungSipa USA).

Hầu hết người Mỹ có lẽ chưa từng nghe đến Natalie Harp trước đây. Tuy nhiên, nữ trợ lý thân cận của Tổng thống Donald Trump đã trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày gần đây.

Chức danh chính thức của Harp, 35 tuổi, là trợ lý đặc biệt kiêm trợ lý điều hành của tổng thống. Dưới thời chính quyền tiền nhiệm, vị trí công việc này thường bao gồm sự kết hợp giữa công tác điều phối, quản lý thông tin liên lạc và các nhiệm vụ thư ký khác.

Vai trò của Harp tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump có phần khác biệt. Những người thân cận với ông Trump thường gọi cô là "máy in sống" vì cô luôn túc trực bên cạnh ông với các bản in của những bài báo, bài đăng mạng xã hội và tin nhắn dành cho Tổng thống, ngay cả trong những lần ông đi chơi golf.

Vì ông Trump thích đọc tài liệu trên giấy, Harp có vai trò rất lớn trong việc lựa chọn những thông tin nào được đưa đến trước mặt Tổng thống.

Harp thường xuyên đăng bài thay Tổng thống Trump trên tài khoản Truth Social của ông. Tuần này, một video được chia sẻ trở lại cho thấy ông Trump xem bài phát biểu của Phó Tổng thống Kamala Harris (khi đó đang giữ chức vụ này) vào năm 2024 và đọc cho Harp những nội dung có thể đăng lên mạng xã hội. Cô gõ lại ngay lập tức và đăng tải theo phong cách đặc trưng của ông Trump, bao gồm việc viết hoa một cách ngắt quãng một số từ và sử dụng các dấu chấm than.

Trong khoảng thời gian giữa hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, Harp là một thành viên trong nhóm những người ủng hộ thân cận làm việc cho ông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Một số trợ lý khác đã rời xa ông Trump sau nhiệm kỳ đầu tiên, sau khi ông phải đối mặt với hai lần bị luận tội và các cuộc điều tra hình sự.

Harp cũng từng là cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2020 và là trợ lý trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Trợ lý tin cậy nhất

Tổng thống Trump và trợ lý Natalie Harp bước ra khỏi trực thăng Marine One gần Nhà Trắng (Ảnh: AFP).

Harp được xem là một trong những trợ lý được Tổng thống Trump tin cậy nhất. Cô thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống và kiên định ủng hộ ông.

Theo kênh CBS, Tổng thống Trump, 80 tuổi, thường đọc các nội dung để Harp gõ lại và đăng lên mạng xã hội Truth Social.

Báo New York Times đưa tin, Harp được mệnh danh là “máy in sống” trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, vì cô luôn mang theo một chiếc máy in cầm tay để nhanh chóng cung cấp các tin tức tích cực đến cho Tổng thống Trump. Ông Trump thường thích đọc bản in hơn là đọc trên màn hình.

Harp bắt đầu làm việc tại Nhà Trắng với tư cách là người được tổng thống bổ nhiệm khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1/2025.

Ông Trump đã ghi nhận lòng trung thành của Harp. Trong cuốn sách Regime Change, các nhà báo của New York Times tiết lộ Tổng thống từng nhận xét về Harp với các nhân viên rằng: “Tất cả các anh rồi sẽ rời đi để kiếm tiền. Còn cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi”.

“Natalie Harp là một trong những trợ lý trung thành và chăm chỉ nhất trong đội ngũ của Tổng thống Trump”, người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle nói với CBS.

CBS News đầu tháng này đưa tin, Harp nằm trong số ít trợ lý được đưa lên một xe tải chở suất ăn, rồi sau đó lên một máy bay bí mật cùng Tổng thống Trump, khi ông rời Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7.

Các nguồn tin cho biết Cơ quan Mật vụ Mỹ đã sử dụng chiến thuật nghi binh để bảo vệ tổng thống, sau khi tình báo Mỹ phát hiện âm mưu phóng tên lửa vào chuyên cơ của Tổng thống Trump khi ông rời Thổ Nhĩ Kỳ sau hội nghị thượng đỉnh NATO.

Chỉ có một số ít người được đi cùng Tổng thống Trump trong chuyến bay bí mật, trong đó có Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) Pete Hegseth cùng các trợ lý Nhà Trắng Walt Nauta và Dan Scavino. Một số quan chức cấp cao trong nội các của ông Trump cùng các nhân viên khác và các phóng viên vẫn ngồi lại trên máy bay nghi binh.

Sự nghiệp trước khi vào Nhà Trắng

Natalie Harp thường xuyên tháp tùng Tổng thống Trump trong các sự kiện (Ảnh: Getty).

Harp là người gốc California. Cô nhận bằng cử nhân tại Đại học Point Loma Nazarene vào năm 2012 và bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Liberty năm 2015.

Harp từng làm việc tại đài One America News Network, mạng lưới truyền hình ủng hộ Tổng thống Trump, trong giai đoạn 2021-2022 với vai trò người dẫn chương trình truyền hình. Khi còn làm việc tại đây, cô đã có những phát ngôn ủng hộ Tổng thống Trump.

Harp từng có một bài phát biểu ca ngợi tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2020 về việc tổng thống ký đạo luật Right to Try (Quyền được Thử nghiệm). Đây là đạo luật liên bang năm 2018, cho phép bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo được tiếp cận các phương pháp điều trị thử nghiệm.

Harp từng được chẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn 2 vào đầu những năm 2010, sau đó đã chiến thắng căn bệnh này. Harp cho rằng chính ông Trump là người đã cứu mạng cô.

“Khi tôi không đáp ứng với các phương pháp hóa trị đang có trên thị trường, không ai muốn tiếp nhận tôi vào các thử nghiệm lâm sàng của họ. Họ không cho tôi quyền được thử nghiệm các phương pháp điều trị mới, thưa Tổng thống. Nhưng ngài đã làm điều đó. Nếu không có ngài, có lẽ tôi đã qua đời trong lúc chờ đợi các phương pháp ấy được phê duyệt”, Harp nói trong bài phát biểu.

Trong công việc, Harp có phần khép kín hơn. Ngay cả tại khu vực Cánh Tây Nhà Trắng - nơi lòng trung thành với Tổng thống dường như không có giới hạn - thì sự tận tụy mà Harp thể hiện cũng khiến một số đồng nghiệp cảm thấy e ngại.

Một số video được chia sẻ với báo The Times cho thấy cảnh Harp chạy bộ một quãng đường dài để theo kịp chiếc xe điện chở Tổng thống Trump khi ông di chuyển trên sân golf.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thừa nhận “Natalie Harp là một trong những trợ lý trung thành và làm việc chăm chỉ nhất trong đội ngũ của Tổng thống Trump”.